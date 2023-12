Anzeige Der SC Freiburg muss eine Extrarunde drehen: Die schwachen Breisgauer haben im "Endspiel" um den Gruppensieg bei West Ham United den notwendigen Dreier für den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League mit 0:2 klar verpasst. Eintracht Frankfurt ist in der Conference League von einem schottischen Bollwerk eingebremst worden. Bayer Leverkusen hingegen schließt die Gruppenphase perfekt ab. Freiburg hat gegen West Ham United eine große Chance liegen gelassen. Mohammed Kudus (14.) und Edson Alvarez (42.) trafen für den Conference-League-Sieger aus London. Vor der Partie war der SC mit den Londonern punktgleich - beide Mannschaften hatten sich das Überwintern im Europacup bereits gesichert. Im Kampf um den ersten Platz in der Gruppe hätten die Freiburger aber nach dem 1:2 im Hinspiel aufgrund des direkten Vergleichs einen Sieg gebraucht. So muss die Mannschaft von Trainer Christian Streich am 15. und 22. Februar gegen einen Tabellendritten aus der Champions League antreten. Die Paarungen werden am Montag ausgelost. Ein direkter Achtelfinaleinzug hätte den Freiburgen knapp drei Millionen Euro in die Kasse gespült, so müssen sich die Schwarzwälder mit 1,7 Millionen begnügen.

Anzeige

Vor rund 45.000 Zuschauern waren die Freiburger früh mit dem Glück im Bunde, als Hammers-Stürmer Lucas Paqueta die Latte traf (5.). Kurz darauf ließ sich Kudus nicht zweimal bitten, als er völlig frei vor SC-Torwart Noah Atubolu auftauchte.

Die Freiburger, die mit dem Rückenwind von drei Pflichtspielsiegen in Folge auf die Insel gereist waren, fanden in der Offensive nicht statt.

Der SC Freiburg trauert der vergebenen Chance hinterher © IMAGO/Crystal Pix

Mit dem knappen Rückstand nach einer halben Stunde waren die Gäste gut bedient. Die Breisgauer agierten viel zu ängstlich und zeigten große Schwächen in der Defensive - das zweite Gegentor noch vor der Pause war folgerichtig.

Im zweiten Durchgang wurde es nicht besser. Die Freiburger, die auf Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten mussten, hätten schon in den ersten zehn Minuten weitere Gegentreffer kassieren können. Erst nach rund einer Stunde hatte der SC eine gute Phase. Für den Tabellenachten der Bundesliga, der am Sonntag in der Liga auf den 1. FC Köln trifft, stand aber auch nach 70 Minuten keine echte Torchance zu Buche. Erst in der 75. Minute sorgte Ritsu Doan erstmals für Gefahr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Frankfurt kann Schwung aus Bayern-Spektakel nicht mitnehmen: 0:2 gegen Aberdeen Gegen die tiefstehenden Schotten, für die Luis Lopes (41.) und Ester Sokler (74.) trafen, brachte das Team von Trainer Dino Toppmöller den Schwung des sensationellen 5:1 gegen die Bayern vom Samstag nicht auf den Platz. Schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen braucht Frankfurt deutlich mehr Durchschlagskraft. Bereits vor der Partie gegen den Europapokalsieger der Pokalsieger von 1983 (unter Alex Ferguson) war klar gewesen, dass die Eintracht in der Conference League als Gruppenzweiter am 15. und 22. Februar in die Zwischenrunde muss. Auch deshalb veränderte Toppmöller seine Startelf gegenüber dem bärenstarken Auftritt gegen die Bayern gleich auf sechs Positionen, forderte aber trotzdem: "Wir wollen diesen Schwung mitnehmen."

Eintracht Frankfurt kassierte eine Niederlage gegen Aberdeen © PA Images

Aufgrund von Fan-Vergehen beim 1:0 bei HJK Helsinki Anfang November war der Eintracht der Verkauf von Auswärtstickets untersagt worden. Einige SGE-Anhänger mischten sich dennoch unter die 14.474 Zuschauer und sahen, wie ihr Team die tiefstehenden Gastgeber immer wieder mit hohen Bällen zu überspielen versuchte. Nach dem Schock der frühen verletzungsbedingen Auswechslung von Junior Dina Ebimbe (9.), Doppelpacker gegen die Bayern, verfehlten Jessic Ngankam (16.) und Niels Nkounkou (18.) das Tor nur knapp. Die beste Chance der ersten Halbzeit vergab Jens Petter Hauge (37.). Das Spiel glich zumeist einem Powerplay in der Hälfte der bereits ausgeschiedenen Schotten, Aberdeen konnte nur sich nur selten befreien - und gleich der erste Torschuss durch Lopes, genannt "Duk", saß. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Eintracht das Spiel, aber auch Paxten Aaronson (54.) scheiterte an Keeper Kelle Roos. Die Gäste suchten weiter permanent Lücken in der dicht gestaffelten schottischen Defensive - doch das Tor fiel nach einem Konter wieder auf der Gegenseite.

Anzeige

Anzeige Europa League: Bayer 04 Leverkusen mit perfekter Gruppenphase Perfekte Vorrunde für Bayer 04 Leverkusen: Der Bundesliga-Spitzenreiter hat in der Europa League seine Titelambitionen untermauert und ist als einziges Team ohne Punktverlust ins Achtelfinale gestürmt. Mit dem lockeren 5:1 (3:0)-Erfolg gegen den norwegischen Pokalsieger Molde FK holte der Vorjahres-Halbfinalist am Donnerstag den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Rückkehrer Schick (7.), Edmond Tapsoba (22.), ein Eigentor von Martin Ellingsen (25.) und Adam Hlozek (60./70.) sorgten für die Treffer der mittlerweile seit 23 Spielen ungeschlagenen Werkself. Eric Kitolano sorgte für den Ehrentreffer der Gäste (75.). Als souveräner Gruppensieger, das stand schon vor der Partie fest, geht das Team von Trainer Xabi Alonso der Zwischenrunde gegen die Champions-League-Absteiger aus dem Weg. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt und am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum will Bayer zum Jahresausklang die Tabellenführung in der Liga behaupten. Alonso rotierte zum Auftakt in den Heimspiel-Dreierpack mächtig durch, schonte gleich sieben Liga-Stammspieler. Im Tor durfte Eigengewächs Niklas Lomb ran, im Sturmzentrum startete Schick - nach seiner langwierigen Adduktoren-Verletzung und zuletzt einem Faserriss in der Wade erstmals seit November 2022. Und der Tscheche hatte keine Anlaufschwierigkeiten: Nach einem Ballgewinn von Robert Andrich bekam er zu viel Platz und vollendete von der Sechzehnerkante mit seinem starken linken Fuß. Schon gegen BK Häcken und Paderborn im Pokal hatte der 27-Jährige getroffen. Nach dem knappen 2:1 im Hinspiel sorgte Bayer diesmal früh für klare Verhältnisse: Tapsoba streichelte eine Flanke von Jonas Hofmann ins lange Eck, die Hereingabe von Nathan Tella legten sich die Gäste in Ping-Pong-Manier selbst rein. Bei einer Dreifachchance kurz vor der Halbzeit scheiterte erst Tella am Block, Schick mit einer feinen Volley-Abnahme am Pfosten und schließlich Hlozek freistehend aus fünf Metern (44.) - Alonso konnte es an der Seitenlinie kaum fassen. In der 59. Minute endete der Arbeitstag für Schick, vor allem mit Blick auf den Afrika-Cup im neuen Jahr soll er kontinuierlich aufgebaut werden. Hlozek schraubte das Ergebnis nach einem starken Solo mit einem strammen Schuss aus der Distanz in die Höhe.