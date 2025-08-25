Mainz 05 trifft im Rückspiel der Conference-League-Playoffs auf Rosenborg. Wer überträgt das Spiel im Free-TV? Und wo gibt es einen Livestream und einen Liveticker? Der 1. FSV Mainz 05 steht mit dem Rücken zur Wand: Nach der 1:2-Niederlage in Norwegen muss im Rückspiel der Conference-League-Playoffs gegen Rosenborg nun unbedingt ein Sieg her. Der Bundesligist blickt trotz zweier bitterer Last-Minute-Niederlagen in Folge und Terminstress optimistisch auf die Partie: "Man darf es nicht dramatisieren, wir sind in der ersten Woche", sagte Sportvorstand Christian Heidel. "Wir hatten eins der schwierigsten Pokallose, haben das überstanden. Hatten in Trondheim ähnlich wie gegen Köln eine unglückliche Niederlage, kriegen jeweils das Gegentor in letzter Minute."

Doch jammern werde man vor dem Rückspiel gegen die Norweger keineswegs. "Dann können wir abmelden", so Heidel. Die Partie am Donnerstag werde "ein klassisches Spiel für die Mainzer". Auch Trainer Bo Henriksen bleibt für "das Finale" gegen Rosenborg optimistisch. Mainz vs. Rosenborg am 28. August um 21 Uhr: Conference League Playoffs LIVE und KOSTENLOS auf Joyn Mit einer Qualifikation für die Ligaphase der Conference League würde Mainz zum ersten Mal seit 2016 wieder in der Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs spielen. Zuletzt hatten die 05er in der Saison 2016/17 international gespielt, sie scheiterten damals in der Gruppenphase der Europa League.

1. FSV Mainz 05 vs. Rosenborg BK live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Rückspiel der Conference-League-Playoffs? Spiel: 1. FSV Mainz 05 vs. Rosenborg BK

Wettbewerb: UEFA Conference League Playoffs; Rückspiel

Datum: 28. August 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: MEWA Arena (Mainz)

Conference League Playoffs live: Läuft Mainz vs. Rosenborg im Free-TV? Ja, läuft es. Der SWR überträgt das Duell live und kostenlos im Free-TV.

Rosenborg zu Gast in Mainz live: Wo gibt's einen Ticker zum Rückspiel der Conference League Playoffs? Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).