USA: Sohn von Jürgen Klinsmann für A-Nationalmannschaft nominiert

Große Ehre für Jonathan Klinsmann: Der Sohn des ehemaligen DFB-Stürmers Jürgen ist erstmals für die Nationalmannschaft der USA nominiert worden.

Der Sohn des früheren deutschen Nationaltrainers Jürgen Klinsmann ist zum ersten Mal für die US-amerikanische Nationalmannschaft nominiert worden. Wie die United States Soccer Federation am Dienstag mitteilte, gehört Keeper Jonathan Klinsmann (28) zum Aufgebot des Teams von Trainer Mauricio Pochettino für zwei anstehende Freundschaftsspiele.

Ebenfalls zum ersten Mal im Kader des A-Nationalteams steht Augsburg-Profi Noahkei Banks.

Klinsmann und Co. treffen am 6. September in Harrison/New Jersey auf Südkorea, vier Tage später geht es in Columbus/Ohio gegen Japan. Derzeit hütet der 28-Jährige in Italien beim Zweitligisten FC Cesena das Tor.