Hätte auch für Deutschland spielen können

USA: Sohn von Jürgen Klinsmann für A-Nationalmannschaft nominiert

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 09:52 Uhr
  • SID

Große Ehre für Jonathan Klinsmann: Der Sohn des ehemaligen DFB-Stürmers Jürgen ist erstmals für die Nationalmannschaft der USA nominiert worden.

Der Sohn des früheren deutschen Nationaltrainers Jürgen Klinsmann ist zum ersten Mal für die US-amerikanische Nationalmannschaft nominiert worden. Wie die United States Soccer Federation am Dienstag mitteilte, gehört Keeper Jonathan Klinsmann (28) zum Aufgebot des Teams von Trainer Mauricio Pochettino für zwei anstehende Freundschaftsspiele.

Ebenfalls zum ersten Mal im Kader des A-Nationalteams steht Augsburg-Profi Noahkei Banks.

Klinsmann und Co. treffen am 6. September in Harrison/New Jersey auf Südkorea, vier Tage später geht es in Columbus/Ohio gegen Japan. Derzeit hütet der 28-Jährige in Italien beim Zweitligisten FC Cesena das Tor.

Klinsmann: Profidebüt bei Hertha BSC

Seine ersten Schritte im Profifußball hatte der in München geborene Klinsmann ab 2017 bei Hertha BSC gemacht und für den Hauptstadt-Klub ein Spiel in der ersten Mannschaft absolviert.

Anschließend stand er noch in der Schweiz beim FC St. Gallen (2019-2020) und in der MLS bei Los Angeles Galaxy (2020-2023) unter Vertrag. Anschließend zog es ihn dann wieder nach Europa.

