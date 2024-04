Anzeige

Juventus Turin verliert und ist dennoch der große Sieger. Trotz der Niederlage gegen Lazio Rom stehen die Turiner im Finale des italienischen Fußball-Pokals.

Juventus Turin hat trotz einer Niederlage das Finale des italienischen Fußball-Pokals erreicht. Lazio spielte gut und hatte die Partie lange im Griff. Bereits in der zwölften Minute gingen "die Adler" durch Taty Castellanos in Führung. Kurz nach der Pause traf der Argentinier erneut und stellte auf 2:0 und egalisierte so das 2:0 von Turin aus dem Hinspiel.

Juventus tat sich lange schwer. Trainer Massimiliano Allegri bewies ein goldenes Händchen und brachte in der 81 Minute Stürmer Arkadiusz Milik für den harmlosen Dusan Vlahovic. Bereits zwei Minuten später zahlte ihm der Pole das Vertrauen zurück.

Mit einer Flanke leitet der Ex-Frankfurter Fillip Kostic den Angriff ein, über Timothy Weah landet der Ball bei Milik, der eiskalt einschiebt und Lazios Finalträume damit zerplatzen lässt.