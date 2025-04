DFB-Team: Julian Nagelsmann droht Verlust von Top-Talent

Linksverteidiger Nathaniel Brown gehört zu den Durchstartern der Saison. Der Junioren-Nationalspieler soll aber nicht nur auf dem Zettel von Julian Nagelsmann stehen.

Eigentlich war Can Uzun der aufregendste Transfer vom 1. FC Nürnberg in Richtung Eintracht Frankfurt. So richtig durchgestartet ist der Offensivspieler jedoch noch nicht.

Vielmehr sorgt der zweite Deal von Franken nach Hessen für Aufsehen: Linksverteidiger Nathaniel Brown kam ebenfalls vom "Club" zur SGE.

Mit drei Treffern und fünf Assists in 19 Bundesliga-Spielen hat sich Brown bereits in die Notizbücher von DFB-Trainer Julian Nagelsmann gespielt. Laut "Bild" soll es bereits Gespräche gegeben haben.