"Dass er einen großen Fehler gemacht und deutlich übertrieben hat (...) steht ja außer Frage", postete Kroos in seiner Instagram-Story. "Wissen alle, weiß er selbst."

Nun springt dem 32-Jährigen ein ehemaliger Bundesliga-Spieler zur Seite. Auf Instagram nahm Felix Kroos den Abwehr-Star in Schutz.

Antonio Rüdiger steht heftig in der Kritik. Nun wird er von einem ehemaligen Bundesliga-Spieler in Schutz genommen.

Der DFB hat zuvor bereits in Person von Sportdirektor Rudi Völler Stellung zum Eklat bezogen. Der Verband werde Rüdiger laut Informationen des "SID" zwar nicht sanktionieren, dennoch wurde der Innenverteidiger gerügt.

Der Bruder von Rüdigers langjährigem Real-Mitspieler Toni Kroos führte fort: "Wenn wir nur Chorknaben in der Nationalmannschaft haben wollen, viel Spaß! Dann können wir uns wieder darauf konzentrieren, uns über den sportlichen Misserfolg zu beschweren, weil die Typen fehlen."

Antonio Rüdiger in der Kritik: Kroos moniert Doppelmoral

"Ich glaube, damit hat er sich komplett ins Aus geschossen", sagte Basler am vergangenen Sonntag bei "RTL Aktuell" und fügte hinzu: "Er übertreibt, ist völlig ausgerastet. Er hat ja vor drei Wochen schon ein Halsabschneide-Zeichen gemacht. Für mich ist er nicht mehr tragbar und auch nicht mehr tragbar für die Nationalmannschaft. Der DFB steht für Toleranz. Rüdiger ist ja ein Spieler, der nicht zum ersten Mal so ausrastet."

Antonio Rüdiger droht lange Sperre

Ex-FIFA-Schiedsrichter Urs Meier forderte gegenüber ran eine lange Sperre für den DFB-Star. Lothar Matthäus rechnet ebenfalls mit einer "XXL-Sperre".

Rüdiger zeigte sich derweil reumütig. "Für mein Verhalten gestern Abend gibt es definitiv keine Entschuldigung. Das tut mir sehr leid", schrieb der von Gewissensbissen geplagte Innenverteidiger auf seinem Account bei "X".

"Wir haben ab der 2. Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht - nach 111 Minuten war ich nicht mehr in der Lage, meiner Mannschaft zu helfen, und vor dem Schlusspfiff habe ich einen Fehler gemacht. Nochmals Entschuldigung an den Schiedsrichter und an alle, die ich gestern Abend enttäuscht habe", führte Rüdiger weiter aus.