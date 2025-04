Jamal Musiala hat sich im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg einen Muskelbündelriss zugezogen - Julian Nagelsmann zeigt Mitgefühl für den verletzten Topstar der Bayern.

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt großes Mitgefühl mit Jamal Musiala. "Die Nachricht seiner Verletzung ist unglaublich bitter. Es tut mir persönlich sehr leid für Jamal, dass er diese Saisonphase mit den wichtigen Champions-League-Duellen des FC Bayern verpasst", sagte Nagelsmann.

FC Bayern vs. Inter Mailand: "Jamal Musiala ist viel zu wichtig für Bayern"

Musiala hatte beim Sieg des FC Bayern am Freitagabend beim FC Augsburg (3:1) einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten und droht sechs bis acht Wochen auszufallen. Damit stünde er dem deutschen Rekordmeister in der Bundesliga in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

"Wir alle von der Nationalmannschaft wünschen ihm gute Besserung und einen schnellen und sicheren Weg zurück auf den Platz. Wir werden für ihn da sein", sagte Nagelsmann. In achteinhalb Wochen bestreitet die Nationalmannschaft das Final Four der Nations League mit dem Halbfinale in München gegen Portugal am 4. Juni.