DFB-Team: Marc-Andre ter Stegen dachte an Rücktritt

Marc-Andre ter Stegen ist wieder zurück auf dem Platz und fühlt sich so fit wie nie. Der Nationaltorwart erklärt aber auch, dass er vor einigen Jahren an Rücktritt dachte.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen brennt auf sein Comeback - beim FC Barcelona, aber auch in der DFB-Auswahl. Er habe "eine Riesen-Vorfreude auf alles, was bei der Nationalmannschaft jetzt kommt", sagte der 32-Jährige im Bild-Podcast "Phrasenmäher".

Ter Stegen hatte sich Mitte September einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen, nahm am Montag aber erstmals wieder am gemeinsamen Torwarttraining beim spanischen Tabellenführer teil. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, ter Stegen werde nach seiner Genesung wieder die Nummer 1 im DFB-Tor sein.

So viel Vertrauen hat er während seiner Karriere in der Nationalmannschaft nicht immer bekommen. Als Bundestrainer Joachim Löw bei der WM 2018 auf Manuel Neuer statt auf ihn setzte, war das für den früheren Gladbacher die Entscheidung, die ihn in seiner Karriere "am härtesten getroffen" habe, sagte ter Stegen. "Ich habe fast alle Spiele gemacht, das war bis dahin mein bestes Jahr. Für mich war das in dem Moment nicht gerecht."

Damals dachte er sogar an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. "Natürlich denkst du dann auch mal darüber nach, ob du dir das noch antun willst. Auf der anderen Seite spielst du für dein Land, bist stolz, Deutscher zu sein und die Nationalmannschaft repräsentieren zu können", sagte er. "Von daher: Hätte ich aus der Emotion heraus entschieden, hätte ich vielleicht schon mal gesagt: jetzt reicht‘s mir. Aber ich bin niemand, der aus der Emotion heraus entscheidet und das ist auch gut so."