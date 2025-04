Rudi Völler bleibt DFB treu: Bis 2028 Sportdirektor

"Eigentlich hatte ich geplant, 2026 aufzuhören", sagte er im Express-Interview. Die enge Verbindung zu Nagelsmann und dem gesamten Team sorgten dann aber für ein Umdenken, sodass er auch nach der WM noch nicht aufhören will.

Das verkündeten der Weltmeister von 1990 und der DFB am Mittwoch gemeinsam.

Auch dank Julian Nagelsmann: Rudi Völler bleibt bis 2028 beim DFB in der Funktion als Sportdirektor.

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

Völler und Nagelsmann verbindet schließlich ein ausgezeichnetes Verhältnis. Der Bundestrainer schwärmt vom 27 Jahre älteren Sportdirektor, den er sogar schon einmal als "Papa-Figur" bezeichnete. "Rudi ist in allererster Linie ein unfassbar guter, lieber Mensch, der es immer positiv mit einem meint", sagte Nagelsmann. Deshalb arbeite er "unfassbar gerne" mit ihm zusammen. "Er gibt mir die nötige Ruhe."

Im April 2024 verlängerte er seinen Vertrag bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. 2028 wird die EM in Großbritannien und Irland gespielt.

Völler: Von der DFB-Taskforce zum Sportdirektor

Völler wiederum sieht seine geliebte Nationalmannschaft beim Glücksfall Nagelsmann in den allerbesten Händen - die allseits gelobte Verlängerung des Trainervertrags bis 2028 hat ihn erst selbst ins Grübeln gebracht.

"Als wir die erneute Verlängerung im DFB-Präsidium verkündet haben, waren alle begeistert", berichtete Völler: "Anschließend haben mich viele im Präsidium, angefangen bei Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke, gefragt, wie es denn bei mir aussehe. Auch Julian hatte mich schon das eine oder andere Mal darauf angesprochen." Es war kein leidenschaftliches Drängen, eher ein sanftes Schieben, mehr war gar nicht nötig.

Man muss sich nur daran erinnern, wie Völler überhaupt an seine Position gekommen ist. Damals, nach der Katastrophen-WM in Katar, saß er in einer DFB-Taskforce.

Die Mitglieder redeten sich die Köpfe heiß, wer wohl Oliver Bierhoffs Nachfolge antreten solle - und plötzlich schauten alle Völler an. Ja, Rudi, hier, Sportdirektor: Warum denn eigentlich nicht du? Damit war es geschehen. Ein Rudi Völler sagt eben nicht nein.