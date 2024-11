Die deutsche Nationalmannschaft will sich mit einem Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina den Gruppensieg in der Nations League sichern. Vor dem Spiel taucht ein Überraschungsgast auf - und ein bewegender Moment berührt die Herzen der DFB-Stars. Überraschungsgast Marc-Andre ter Stegen verfolgte den rührenden Moment aus der ersten Reihe. Vor dem Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verteilte ein todkranker Junge die Leibchen an Kapitän Joshua Kimmich und Co. Das vorletzte Länderspiel des Jahres gegen Bosnien und Herzegowina war in diesem Augenblick ganz weit weg. Die bewegende Aktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein "Herzenswünsche e.V." durchgeführt. Deutlich gelöster war die Stimmung am Abend zuvor, als der verletzte ter Stegen beim Mannschaftsabend vorbeischaute und mit seinen Teamkollegen die erfolgreiche Länderspielsaison noch einmal Revue passieren ließ. "Das Jahr 2024 war ein positives Jahr für die Nationalmannschaft. Das wollen wir auch positiv zu Ende bringen", sagte Kimmich vor dem Nations-League-Spiel am Samstag (ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker) in Freiburg.

Julian Nagelsmann trifft Torhüter-Entscheidung Mit dem zehnten Erfolg des Jahres will sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann vorzeitig Platz eins in der Staffel 3 sichern und damit einen vermeintlich leichteren Gegner im Viertelfinale. "Wir wollen das Spiel kontrollieren und gewinnen, um den Gruppensieg einzutüten", sagte Kimmich und ergänzte: "Wir als Nationalmannschaft haben die Chance, den Menschen Freude zu bereiten."

Wie auf dem Trainingsplatz am Freitag, vor allem aber wie so häufig in den vergangenen Monaten. Nur das denkwürdige EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) ging unglücklich verloren. Durch die bisherigen neun Siege hat die DFB-Auswahl schon mehr geholt als 2022 (vier) und 2023 (drei) zusammen. Die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft hat sich gewandelt. Für die Begegnung im Europa-Park-Stadion waren die knapp 35.000 Karten innerhalb von nur 45 Minuten vergriffen, die Einschaltquoten steigen. Auf dieser Euphoriewelle will Nagelsmann weiter surfen und "vielleicht auch dem ein oder anderen Politiker mit zwei guten Spielen ein Lächeln auf die Lippen zaubern, der gerade nicht so viel zu lachen hat". Dafür hat der Bundestrainer eine Personalentscheidung schon getroffen: Oliver Baumann wird in seiner alten Heimat Freiburg das Tor hüten. Alexander Nübel ist dann in Abwesenheit von ter Stegen am Dienstag in Budapest gegen Ungarn (am Dienstag ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker) wieder dran.

DFB-Lazarett: "Eine kleine Gratwanderung" Das "Wusiala"-Duo mit den Zauberfüßen Jamal Musiala und Florian Wirtz könnte hingegen gesprengt werden. Wirtz dürfte nach seinem Infekt wohl erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck fehlt gegen Bosnien gesperrt, Angelo Stiller war am Mittwoch aufgrund muskulärer Probleme abgereist.

DFB-Rekordspieler: Nationalspieler mit den meisten Einsätzen für Deutschland 1 / 23 © AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV DFB-Rekordspieler: Nationalspieler mit den meisten Einsätzen für Deutschland

Joshua Kimmich kann beim Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina seinen 96. Einsatz im DFB-Dress feiern. Damit würde der 29-Jährige an Stürmer-Legende Karl Heinz Rummenigge vorbeiziehen und mit Berti Vogts in der Liste der DFB-Rekordspieler gleichziehen. ran zeigt die Top 20. © imago Rang 20 (geteilt): Sepp Maier

Länderspiele: 95

Länderspiel-Tore: 0 © AFP/SID/ODD ANDERSEN Rang 20 (geteilt): Joshua Kimmich

Länderspiele: 95

Länderspiel-Tore: 7 © Horstmüller Rang 20 (geteilt): Karl-Heinz Rumenigge

Länderspiele: 95

Länderspiel-Tore: 45 © Horstmüller Rang 19: Berti Vogts

Länderspiele: 96

Länderspiel-Tore: 1 © getty Rang 18: Michael Ballack

Länderspiele: 98

Länderspiel-Tore: 42 © FIRO/FIRO/SID/ Rang 17: Hans-Jürgen Dörner

Länderspiele: 100 (für die DDR)

Länderspiel-Tore: 9 © Bongarts Rang 16: Thomas Häßler

Länderspiele: 101

Länderspiel-Tore: 11 © Imago Rang 15: Jürgen Croy

Länderspiele: 102 (für die DDR)

Länderspiel-Tore: 0 © imago/WEREK Rang 14: Franz Beckenbauer

Länderspiele: 103

Länderspiel-Tore: 14 © 2014 Getty Images Rang 13: Per Mertesacker

Länderspiele: 104

Länderspiel-Tore: 4 © Imago Rang 10 (geteilt): Joachim Streich

Länderspiele: 105 (für die DDR)

Länderspiel-Tore: 53 © imago/Magic Rang 10 (geteilt): Hans-Jürgen Dörner

Länderspiele: 105 (für die DDR)

Länderspiel-Tore: 8 © Bongarts Rang 10 (geteilt): Jürgen Kohler

Länderspiele: 105

Länderspiel-Tore: 2 © imago sportfotodienst Rang 9: Jürgen Klinsmann

Länderspiele: 108

Länderspiel-Tore: 47 © 2014 Getty Images Rang 8: Philipp Lahm

Länderspiele: 113

Länderspiel-Tore: 5 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Rang 7: Toni Kroos

Länderspiele: 114

Länderspiel-Tore: 17 © 2016 Getty Images Rang 6: Bastian Schweinsteiger

Länderspiele: 121

Länderspiel-Tore: 24 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Rang 5: Manuel Neuer

Länderspiele: 124

Länderspiel-Tore: 0 © 2016 Getty Images Rang 4: Lukas Podolski

Länderspiele: 130

Länderspiel-Tore: 49 © IMAGO/Crystal Pix Rang 3: Thomas Müller

Länderspiele: 131

Länderspiel-Tore: 45 © 2014 Getty Images Rang 2: Miroslav Klose

Länderspiele: 137

Länderspiel-Tore: 71 © imago sportfotodienst Rang 1: Lothar Matthäus

Länderspiele: 150

Länderspiel-Tore: 23

"Ich muss ein bisschen Rücksicht nehmen. Es ist eine kleine Gratwanderung", sagte Nagelsmann angesichts der hohen Belastungen für seine Spieler in den vergangenen Wochen. Trotz der schwierigen Voraussetzungen ist der 37-Jährige aber positiv gestimmt. "Der Lehrgang im November war letztes Jahr der schlechteste, jetzt sind wir auf einem anderen Niveau", sagte Nagelsmann.

