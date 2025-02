"Der Wolfsburger Mittelfeldspieler hat nach einem Treffen mit Trainer Marco Rossi entschieden, künftig für die ungarische Nationalmannschaft zu spielen. Am Freitag erteilte das zuständige Komitee der FIFA dem 19-Jährigen zudem die Erlaubnis, das Land zu wechseln", lässt der ungarische Verband in einer Pressemitteilung verlauten.

Mit Bence Dardai kommt nun ein weiterer Youngster hinzu. Wie auch seine älteren Brüder Palko und Marton sowie Vater Pal will der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg für Ungarn auflaufen.

Prominenteste Beispiele waren zuletzt der Frankfurter Can Uzun und Ibrahim Maza von Hertha BSC. Uzun entschied sich für die Türkei, Maza bevorzugte Algerien gegenüber dem DFB .

In der jüngeren Vergangenheit sagten bereits mehrere Talente der deutschen Nationalmannschaft ab.

Bence Dardai hat sich entschieden. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg wird in Zukunft nicht für das DFB-Team auflaufen.

Das Wichtigste in Kürze

Bence Dardai noch im November 2024 für die deutsche U19 aktiv

Rossi zeigte sich glücklich ob der Entscheidung des 19-Jährigen, die nach einem persönlichen Gespräch zwischen den beiden getroffen wurde.

"Wir wissen schon lange, welches Potenzial in ihm steckt, aber wir wollten ihm Zeit geben, damit er sich gut in sein neues Team einfügt und als junger Spieler diese schwierige und äußerst verantwortungsvolle Entscheidung in Ruhe und Selbstvertrauen treffen kann", wird der Italiener zitiert.