Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen - Ansgar Brinkmann: "Drama kann der Klub seit Jahrzehnten"

Im ran -Interview spricht der ehemalige Bundesligaprofi über Arminias Chancen, den Aufstiegskampf in der 3. Liga, die generelle Entwicklung der Ostwestfalen und wie er am Dienstag feiern wird.

Über den Verein, für den er von 2001 bis 2003 gespielt hat, und bei dem er immer noch bei jedem Spiel im Stadion ist. So auch am Dienstag, wenn die Arminia Geschichte schreiben kann.

Brinkmann: Ganz ehrlich: Mir fehlt ein wenig die Fantasie, wie wir Leverkusen schlagen wollen. Aber sicher ist: Wir werden es versuchen. Und wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Also muss man daran glauben. Das ist doch ganz klar. Die Jungs haben jetzt schon für großes Kino gesorgt. Und die Jungs werden alles geben, alles reinwerfen, da bin ich mir sicher. Aber klar: Da kommt jetzt ein richtiges Brett. Ich hätte gerne gesehen, dass Leverkusen in der Champions League gegen die Bayern weiterkommt, dann wären die vielleicht nicht mit voller Kapelle angetreten. Aber die die kommen jetzt mit voller Kapelle, die haben nur noch diese Finalchance. Die werden alles reinknallen.

Brinkmann: Du musst diesen Top-Spielern den Spaß am Fußball nehmen. Du musst in die Zweikämpfe gehen, als gäbe es kein Morgen. Du musst intelligent kämpfen, ohne Freistöße, ohne Elfmeter, ohne Gelbe Karten. Das ist die Aufgabe. Sie müssen tief stehen, wenig zulassen und dann über Konter oder Standards die eigenen Chancen suchen. Das sind die klassischen Dinge, die man gegen personell besser besetzte Mannschaften machen kann. Das sollten wir schon anwenden. Und dann kommt diese Wucht des Publikums. Das kann tatsächlich helfen.

ran: Die Fans werden am Dienstag ein wichtiger Faktor sein. Warum schafft die Arminia Historisches und zieht in das Pokalfinale ein?

Brinkmann: Den Fanmarsch überlasse ich anderen. Eine gute Stimmung hatten wir schon immer, es war schon immer euphorisch und enthusiastisch, und Drama gibt es nicht erst seit gestern in Bielefeld, das kann der Klub seit Jahrzehnten. Aber diese Wucht hier hat sich nochmal weiterentwickelt. Die Ultras haben in Sachen Emotionen eine ordentliche Schippe draufgelegt. Man merkt einfach, dass es eine Menge Leute in Ostwestfalen gibt, die diesen Klub bedingungslos lieben.

Brinkmann: "Leverkusen schlägt dich selbst dann, wenn sie einen Dreckstag haben"

ran: Aber Arminia hat ja schon Hannover, Union, Freiburg und Werder rausgehauen…

Brinkmann: Die sind nicht zu vergleichen mit Bayer. Das ist eine Top-Mannschaft. Leverkusen schlägt dich selbst dann, wenn sie einen Dreckstag haben. Wenn nicht viel bei denen geht, gewinnen die trotzdem 1:0. Wir können ja froh sein, dass Florian Wirtz nicht dabei ist. Der spielt unglaublichen Fußball, aber der hat immer so 15 bis 20 Minuten während der 90 Minuten, da ist es kein Fußball mehr, sondern Kunst. Der kann uns schon alleine auseinandernehmen. Der Respekt ist deshalb riesig und diese Hausnummer jetzt ist nicht zu vergleichen mit den anderen Gegnern. Aber der Druck in diesem Spiel liegt ganz klar bei den Leverkusenern. Die haben viel zu verlieren, Arminia kann nur gewinnen, weil sie schon Unfassbares geleistet hat.

ran: Wie hat sich die Arminia in dieser Saison zum Pokalschreck gemausert? Die Gegner vorher waren ja trotzdem keine Laufkundschaft…

Brinkmann: Die Jungs glauben nach den Erfolgen an sich, und das steigert sich mit jedem Spiel, und dazu kommt die Wucht der Alm. Das spielt alles eine Rolle. Und wenn du dann wie Bremen kommst und dann passiert dies und das gegen dich, dann ist es auch für den Bundesligisten schwierig, noch den Knopf zu drücken und zu sagen: 'Oh, die haben wir aber unterschätzt, jetzt müssen wir aber mal ein paar Gänge höher schalten.' Wenn du schon so reingehst, ist das in den 90 Minuten nicht mehr so einfach umzudrehen. Und wir wissen alle: Die Jungs können in der 3. Liga auch kicken. Die kriegen nicht mehr wie früher in der 60. Minute Krämpfe, weil sie noch einen Hauptberuf haben.

ran: In der 3. Liga gab es jetzt ein 2:2, der Aufstieg ist als Vierter weiter in Reichweite. War die Mannschaft gegen Hannover 96 II vom großen Spiel am Dienstag abgelenkt?

Brinkmann: Ich gehöre zu denjenigen, die erstmal dankbar sind, weil die letzten Jahre hart und brutal waren: abgestiegen aus der Bundesliga, abgestiegen in die 2. Liga. Jetzt sind wir oben dran, da geht immer noch etwas. Der Relegationsplatz, vielleicht mehr, wenn man jetzt nochmal einen Lauf bekommt. Das sah gegen Hannover natürlich nicht danach aus, aber wir sind oben dabei und wir sind im Halbfinale des Pokals. Das ist im Moment einfach Balsam für die Seele der Menschen, die den Klub lieben.

ran: Kann der Pokal in Sachen Aufstiegskampf bei einem Aus noch eine negative Rolle spielen? Oder sieht der Klub die Situation so, dass man am Ende nur gewinnen kann?

Brinkmann: Das sieht jeder im Verein realistisch. Jeder möchte seit Wochen und Monaten bei diesen Pokalfights dabei sein. Das wird jetzt live übertragen, wir sind im Fokus, ganz Deutschland schaut uns beim Fußballspielen zu. Das ist besonders, und es könnte das Größte erreicht werden, was der Klub je erreicht hat. Das setzt Kräfte frei, die Chance, in Berlin vor 80.000 Zuschauern zu spielen, das macht schon was mit einem jungen Fußballer. Und selbst ein Aus wird diese Mannschaft nicht umwerfen.