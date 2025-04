DFB-Pokal: So seht ihr Bielefeld vs. Leverkusen live

Update, 01.04., 22:55 Uhr: Bielefeld gelingt Pokal-Sensation

Die Sensation ist perfekt! Arminia Bielefeld gewinnt mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen und steht damit erstmals in der Vereinsgeschichte im Pokalfinale. Gegen den haushoch favorisierten Doublesieger aus dem Rheinland schienen die Chancen im Vorfeld gleich Null. Doch der Drittligist ging die große Aufgabe mutig und mit jeder Menge Selbstvertrauen an.

Dadurch boten sie der Werkself nicht nur Paroli, sondern waren über die gesamte Spielzeit betrachtet die bessere Mannschaft. Im zweiten Abschnitt waren sie dem dritten Treffer sogar näher als Bayer dem Remis. Dementsprechend geht der historische Sieg absolut in Ordnung und die Reise nach Berlin ist der verdiente Lohn. Leverkusen blieb heute komplett hinter den Erwartungen und muss die erste Titelverteidigung damit jetzt schon offiziell streichen. In der Liga haben sie noch die Chance, aber sind nur in der Verfolgerrolle.

Am Wochenende braucht es gegen Heidenheim auf jeden Fall eine klare Leistungssteigerung. Ganz Ostwestfalen steht heute garantiert eine überragende Partynacht bevor, ehe es für den DSC am Wochenende in Aachen weiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga geht.