DFB-Pokal 2023/24: Auslosung der 2. Runde heute im Free-TV, Livestream - FC Bayern nach Saarbrücken

Werder Bremen (2:3 gegen Viktoria Köln), der VfL Bochum (1:4 nach Elfmeterschießen gegen Arminia Bielefeld), der FC Augsburg (0:2 gegen Unterhaching) und Darmstadt 98 (0:3 gegen den FC Homburg 08) haben die erste Runde des Pokals nicht überstanden und werden deswegen in den Lostöpfen fehlen.

Wenn am 1. Oktober die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost wird, werden gleich vier Bundesligisten nicht dabei sein.

Am 31. Oktober und 1. November steht die 2. Runde des DFB-Pokal auf dem Programm. Noch ist jedoch nicht klar, welche Teams dort aufeinandertreffen. Die Auslosung am 1. Oktober wird dies ändern. ran gibt Euch dazu alle Informationen.

Die Auslosung der 2. Runde findet am Sonntag, den 1. Oktober, ab ca. 19:15 Uhr statt.

DFB-Pokal: Wir die Auslosung im Livestream übertragen?

Ja, die ARD bietet in ihrer Mediathek, sowie auf der Website und in der Sportschau-App einen Livestream an.