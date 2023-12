Borussia Dortmund: Dieser Auftritt ist ein Alarmsignal - ein Kommentar

Deniz Undav

In der ersten Hälfte deutlich auffälliger als Sturmpartner Guirassy: Hat in der 24. Minute per Kopf die erste nennenswerte VfB-Chance, scheitert aber an Kobel. Verpasst kurz vor der Pause nach starker Balleroberung den Querpass zur möglichen Führung. Sein Schussversuch wird geblockt. Holt sich als hängende Spitze viele Bälle schon im Mittelfeld und versucht immer wieder Steckpässe auf Guirassy, versprüht selbst in der zweiten Hälfte aber kaum noch Torgefahr. Wird in der 71. Minute ausgewechselt. ran-Note: 2 © ActionPictures