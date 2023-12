DFB-Pokal live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker - Viertelfinale, Auslosung

Der VfB Stuttgart dominierte das Achtelfinale gegen den BVB und zog durch das 2:0 in das Viertelfinale ein.

Nach den ersten beiden Runden standen am 5. und 6. Dezember die Achtelfinal-Begegnungen auf dem Programm.

Die Saison 2023/24 ist in vollem Gange. Neben der Meisterschaft und den europäischen Wettbewerben ist natürlich auch der DFB-Pokal wieder ein wichtiger Teil des Fußball-Kalenders.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal steht an. Wer hat sich dafür qualifiziert, wo wird es übertragen und wann werden die Begegnungen ausgelost? Alle Infos.

Am Sonntag, 10. Dezember, werden die Viertelfinal-Begegnungen ab 19:15 Uhr in der ARD Sportschau ausgeslost.

Am Mittwoch, 6. Dezember, überträgt das ZDF die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund (Anstoß: 20:45 Uhr).

Alle DFB-Pokalspiele überträgt Sky live im Pay-TV. Im Livestream seht ihr die Spiele bei Sky Go oder bei WOW TV. Allerdings sind alle diese Optionen kostenpflichtig. Kostenfrei sind einzig die Livestreams zu den Free-TV-Spielen, die ihr auf den Internetseiten der öffentlich-rechtlichen TV-Sender oder in den jeweiligen Apps finden könnt.

Liveticker findet ihr auf ran.de bzw. in der ran-App. Neben Tickern zu den einzelnen Partien findet ihr dort auch die große Live-Konferenz zum DFB-Pokal, dort werdet ihr über alle parallel laufenden Begegnungen informiert.

Finale in Berlin: 25. Mai 2024

DFB-Pokal 2024: Wer ist Titelverteidiger?

RB Leipzig konnte sich 2022/23 im Finale mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge gewinnen. In dieser Saison wird es allerdings einen neuen Champions geben, da die Sachsen in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden sind.