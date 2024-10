Borussia Dortmund: Sahin zum Jugendstil gezwungen - kuriose Klopp-Anekdote

Nuri Sahin und Borussia Dortmund stehen vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg unter Druck.

In der Diskussion über vermeintlich fehlende Verantwortungsbereitschaft im Team von Borussia Dortmund fühlt sich Nuri Sahin an die eigene Karriere erinnert.

"Ich habe als junger Spieler mal gesagt, ich wolle Führungsspieler werden - da hat mich Jürgen Klopp am nächsten Tag gefragt, was ich für eine Scheiße rede", sagte der Trainer am Montag. "Man muss auf dem Platz als Führungsspieler vorangehen."

Borussia Dortmund: Emre Can veröffentlicht angebliches Statement über Fan-Account nach Augsburg-Pleite

Im DFB-Pokal ist der BVB zum Jugendstil gezwungen - denn die Verletztenliste wird immer länger. Neben Karim Adeyemi, Gio Reyna, Niklas Süle, Yan Couto oder Julien Duranville fällt für das Zweitrundenspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20:45 Uhr) wohl auch Julian Ryerson aus. "Wir haben heute einen Scan, ich habe keine große Hoffnung", sagte Sahin.

Bei Marcel Sabitzer und Waldemar Anton, beim 1:2 beim FC Augsburg verletzt ausgewechselt, zähle "jede Stunde. Relativ nah am Anstoß wird klar werden, ob sie spielen können."

In Augsburg hatten Almugera Kabar und Cole Campbell (beide 18) debütiert, Kabar sah die Gelb-Rote Karte. "Dass wir Spieler aus der eigenen Jugend ausgebildet haben, hat uns immer ausgezeichnet", sagte Sahin.