Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal-Achtelfinale im TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht ein echtes Top-Duell an: Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen. Damit wird einer der Mitfavoriten auf den Titel schon früh aus dem DFB-Pokal ausscheiden.

Am vergangenen Wochenende sind beide Mannschaften bereits in der Bundesliga aufeinandergetroffen –-mit dem besseren Ende für den BVB.

Das Topspiel des 12. Spieltags zwischen Leverkusen und Dortmund wurde letztlich durch zwei Kopfballtreffer entschieden, erzielt vom Tordebütanten Aaron Anselmino und dem formstarken DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi.