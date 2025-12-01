- Anzeige -
- Anzeige -
Achtelfinale im DFB-Pokal

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 01.12.2025
  • 16:05 Uhr
  • ran.de

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den VfL Bochum. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Der VfB Stuttgart reist im Achtelfinale des DFB-Pokals zum VfL Bochum. Die Stuttgarter präsentieren sich in dieser Saison bislang stabil und gehören in der Bundesliga zu den positiven Erscheinungen. Auch in der Europa League hat sich die Mannschaft zuletzt gefangen und wichtige Schritte in Richtung Qualifikation für die nächste Runde gemacht.

Der VfL Bochum erlebt nach dem Abstieg eine herausfordernde Saison in der 2. Liga. Die Mannschaft sucht noch nach der nötigen Konstanz und bewegt sich im Tabellenmittelfeld.

- Anzeige -
- Anzeige -
29.11.2025 - Fussball - Saison 2025 2026 - 2. Fussball - Bundesliga - 14. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth ( Kleeblatt ) - VfL Bochum - Sportfoto Zink MeZi - xmexzix - DFL regulations prohibit any us...

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal-Achtelfinale am 03.12. ab 18:00 Uhr live im Stream auf Joyn.

Verfolge die Partie kostenlos im JOyn-Livestream.

- Anzeige -

Vor eigenem Publikum wollen die Bochumer den Favoriten aus Stuttgart herausfordern und das Duell über Kampf, Laufbereitschaft und Emotionalität offenhalten.

Für Stuttgart gilt es, die eigene spielerische Qualität auszuspielen und sich nicht von der Pokalatmosphäre in Bochum überraschen zu lassen.

Das Aufeinandertreffen verspricht ein Duell zweier Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen, bei dem der Pokal wie so oft seine eigenen Geschichten schreiben könnte.

- Anzeige -

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: DFB-Pokal; Achtelfinale
  • Datum: 03. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Achtelfinale im DFB-Pokal live: Läuft VfL Bochum gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 17:45 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Bochum - Stuttgart live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Alle Partien des Wettbewerbs sind bei Sky live zu sehen. Dafür ist allerdings ein Pay-TV-Vertrag erforderlich.

- Anzeige -

DFB-Pokal im Livestream: Bochum vs. Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen

Die Übertragung der ARD kann kostenlos über Joyn gestreamt werden. Sie steht außerdem auf der ARD-Website und in der Mediathek zur Verfügung.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

VfB Stuttgart zu Gast in Bochum live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu VfB Stuttgart gegen VfL Bochum gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 03. Dezember; 18:00 Uhr
  • Trainer: Uwe Rösler (VfL Bochum), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Achtelfinal-Partien

  • 01.12.2025
  • 16:11 Uhr
imago images 1069050828
News

Union Berlin vs. FC Bayern live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 01.12.2025
  • 16:06 Uhr
imago images 1069755789
News

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal-Achtelfinale im TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  • 01.12.2025
  • 16:05 Uhr
Hjulmand bekommt es wieder mit dem BVB zu tun
News

"Raus oder weiter": Hjulmand freut sich auf BVB-"Rückspiel"

  • 01.12.2025
  • 14:44 Uhr
Ridle Baku muss pausieren
News

RB Leipzig vorerst ohne Baku

  • 01.12.2025
  • 14:37 Uhr
Niko Kovac im Spiel bei Bayer Leverkusen
News

Kovac akzeptiert Guirassy-Entschuldigung

  • 01.12.2025
  • 13:37 Uhr
Neuhaus fehlt im Pokal
News

"Muskuläre Probleme": Gladbach im Pokal ohne Neuhaus

  • 01.12.2025
  • 13:05 Uhr
Torwart und Kapitän beim FC Bayern: Manuel Neuer
News

Bayern auch im Pokal mit Neuer im Tor

  • 30.11.2025
  • 06:26 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Umbauarbeiten für Finale im Berliner Olympiastadion

  • 15.11.2025
  • 23:58 Uhr
Christopher Antwi-Adjei wurde beleidigt
News

Nach Rassismus-Eklat: Strafen gegen Lok Leipzig verhängt

  • 04.11.2025
  • 12:22 Uhr