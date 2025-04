Unverhofft kommt manchmal oft. Nach dem Rose-Aus haben die Verantwortlichen von RB Leipzig nach einer schnellen Lösung gesucht und postwendend Zsolt Löw kontaktiert. Der Coach sagte dem Klub zu, wenngleich er ein wenig überrumpelt wurde.

Die Trennung von Marco Rose hat das Leben des bis dato noch ahnungslosen Zsolt Löw so ziemlich auf den Kopf gestellt. Die Anfrage von RB Leipzig kam für diesen schließlich zu einem etwas kuriosen Zeitpunkt.

"Meine Frau hat vor sechs, sieben Wochen das Wochenende für die Familie geblockt - wegen eines 50. Geburtstages eines Freundes. Wir sind dorthin gefahren. Wir hatten noch gar nicht anfangen zu feiern, und dann kam das Telefonat mit Marcel Schäfer (Sport-Geschäftsführer/d. Red.)", erklärte der neue Interimstrainer der Sachsen am Dienstag.

Am vergangenen Sonntag hatte Löw seinen Vorgänger Marco Rose beerbt, nachdem in der Bundesliga die Teilnahme der Leipziger an der Champions League in immer größere Gefahr geraten war.

Sein Debüt gibt Löw, dessen Vertrag bis Saisonende läuft, am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF, Sky und im Stream auf Joyn) im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart. Gegen die Schwaben geht es unter anderem darum, die letzte Titel-Chance zu wahren. Dementsprechend ist der Druck für Löw gleich mal nahe am Maximum.