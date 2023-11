Als Top-Favoriten auf den Titel dürften nun Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gelten. Beide performen in der Liga aktuell gut, der Sprung in das Pokal-Viertelfinale sollte auch unabhängig vom Gegner möglich sein.

Zudem wird es in der laufenden Saison auch einen neuen Titelträger geben. RB Leipzig, das sich zuletzt zwei Mal in Folge zum Champion krönte, musste nach dem 0:1 beim VfL Wolfsburg die Segel streichen.

Hinzu kommen noch Drittligist Saarbrücken, der sensationell den FC Bayern München ausschaltete , und Regionalligist FC 08 Homburg ( 2:1 gegen Greuther Fürth ). Erstmals seit über 30 Jahren stehen damit mehr Zweit- als Erstligisten in der Runde der letzten 16.

Der DFB-Pokal zeigte sich in der 2. Runde mal wieder von seiner besten Seite. Nur sechs Bundesligisten schafften den Sprung in das Achtelfinale, dafür sind acht Teams aus der 2. Liga dabei.

Im DFB-Pokal steht die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen an. Wann und wo wird die Ziehung live gezeigt und wo gibt es einen Liveticker? Alle Infos zu Übertragung, qualifizierten Teams und Besonderheiten.

DFB-Pokal, Auslosung Achtelfinale live: Wird die Ziehung im Free-TV übertragen?

Ja, wird sie. Die Auslosung läuft am Sonntag in der Halbzeitpause des Topspiels der Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München (ab 15 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) live im ZDF. Stattfinden wird sie gegen 15:50 Uhr.