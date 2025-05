Die Pokal-Party in Stuttgart um 14:15 Uhr hier im kostenlosen Stream auf Joyn

Statt direkt mit den Fans zu jubeln, suchte er den Weg zu den unterlegenen Bielefeldern, klatschte ab, nahm sie in den Arm – und zeigte, was Fairness und Respekt bedeuten. Es ist die Geste eines großen Champions.

"Ich habe ihnen für so eine Leistung, für so eine Saison gratuliert. Wenn man den ganzen Weg von denen sieht, nicht nur in der 3. Liga, sondern auch die Pokal-Reise, das ist eine phänomenale Saison", erklärte Woltemade später im "ZDF".