VfB Stuttgart: So feiert der Pokalsieger – Döner, Zigarren und Jägermeister

Die müden Augen hinter den Sonnenbrillen ließen erahnen, dass manche gar nicht oder nur kurz im Bett waren, ehe es am Sonntagvormittag vom Mannschaftshotel "Luc" am Gendarmenmarkt zurück nach Stuttgart ging.

Auch in Berlin unterstützten zwischen 30.000 und 50.000 Anhänger den Bundesligisten. Weniger als die rund 100.000 Fans von Arminia Bielefeld, aber dennoch stimmgewaltig und mit Herzblut dabei.

Rund 35.000 Fans werden dort wieder erwartet, ebenso viele hatten schon am Samstag das Public Viewing zu einer Megaparty in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gemacht.

"Das ist der schönste Tag in meinem Leben", jubelte Karazor. Und Undav kündigte noch auf dem Spielfeld an: "Ich glaube, wir schießen uns heute alle ab."

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr, die Spieler feierten nach der Pokalübergabe von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um 22:21 Uhr an Kapitän Atakan Karazor noch lange mit ihren Familien und den Fans auf dem Rasen des Olympiastadions.

VfB Stuttgart: Grenzenloser Jubel bei Undav und Co.

Die mit insgesamt zwei Millionen Euro Siegprämie belohnten Profis ließen sich nicht zweimal bitten: Es gab Bier, Champagner und Zigarren – und auch Döner, den sich in einem Video gut sichtbar unter anderem Torwart Alex Nübel schmecken ließ.

VfB Stuttgart: Zwei Millionen Euro Siegprämie und Bier in der Kabine

Um 0:15 Uhr verließ Angelo Stiller, der nur 13 Tage nach seiner schweren Bänderverletzung ein herausragendes Comeback gab, als letzter mit einer Schwimmbrille auf dem Kopf die Kabine und kündigte an, auf der Feier gemeinsam mit Undav Jägermeister trinken zu wollen.

Doch der Auftritt dauerte nur sieben Minuten, dann stürmte sein Team die Bühne und überschüttete den am Ende klatschnassen Erfolgscoach mit Bier und Sekt.

"Jetzt sind wir uns, hoffe ich, alle einig, dass es eine großartige Saison war", sagte der Coach, dessen Team die Kritik nach Platz neun in der Bundesliga durch den ersten Pokaltriumph seit 28 Jahren verstummen ließ.

Eine halbe Stunde zuvor hatte Sebastian Hoeneß den Pott, der in dieser Nacht noch durch viele Hände gehen sollte, stolz mit zur Pressekonferenz gebracht.

VfB Stuttgart: Rund 1000 Gäste bei Party an der Spree

Danach machte sich der Stuttgarter Mannschaftsbus mit lauter Musik auf den Weg zur 14 Kilometer entfernten Partylocation "Spindler & Klatt" in Friedrichshain direkt an der Spree.

Dort wurden die Helden bei ihrer Ankunft um 1 Uhr frenetisch von den rund 1000 Gästen (Familien, Freunde, Fans und Förderer) bejubelt.

Vorstandsboss Alexander Wehrle hielt eine kurze Rede ("Heute werden wir auf gar keinen Fall ins Bett gehen. Ausgeschlossen."), auch Hoeneß wurde nochmal auf die Bühne gebeten.

"Ihr wart großartig. Es war nicht so einfach heute. Deswegen gebührt euch der ganze Applaus", lobte der Erfolgstrainer seine Akteure und bestätigte indirekt die geplante Mannschaftstour: "Was Ibiza angeht, das ist in Ordnung, müsst ihr selber machen."

Fotos mit dem Pokal und mit den Spielern waren heiß begehrt, ebenso mit den zahlreichen Vereinslegenden wie Giovane Elber und Fredi Bobic aus der Pokalsieger-Mannschaft von 1997.