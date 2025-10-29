Anzeige
DFB-Pokal im Joyn-Livestream

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 16:12 Uhr

Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. ran hat die wichtigsten Informationen zur Auslosung des Achtelfinals zusammengefasst.

Die 2. Runde des DFB-Pokal ist nun abgeschlossen und der Blick richtet sich bereits langsam auf das Achtelfinale.

Die Runde der letzten 16 wird am 2. November 2025 ausgelost. Dann wissen FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co. gegen wen es in der nächsten Runde geht.

DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals am 2.11. ab ca. 17:50 Uhr im Livestream auf Joyn!

Verfolge die DFB-Pokal-Auslosung LIVE auf Joyn.

Die Partien des Achtelfinals werden am 2. und 3. Dezember 2025 ausgetragen.

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal findet am 2. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Auslosung beginnt um ca. 17:50 Uhr. Als Losfee fungiert Segler Felix van den Hövel.

DFB-Pokal live: Wird die Auslosung des Achelfinals im Free-TV übertragen?

Ja, die Ziehung wird um ca. 17:50 Uhr live im Free-TV im ZDF übertragen - in der Halbzeit des Handball-Spiels zwischen Deutschland und Island.

DFB-Pokal: Wird die Auslosung des Achtelfinals im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream gibt's es auf Joyn.

DFB-Pokal: Gibt es zur Auslosung des Achtelfinals einen Liveticker?

Ja. ran tickert die Auslosung des Pokal-Achtelfinals in diesem Artikel.

DFB-Pokal live: Welche Teams sind im Achtelfinale mit dabei?

Insgesamt konnten sich 16 Teams für das Achtelfinale des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren.

  • Borussia Dortmund
  • RB Leipzig
  • Hamburger SV
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC St. Pauli
  • Hertha BSC
  • Holstein Kiel
  • VfL Bochum
  • 1. FC Magdeburg
  • 1. FC Kaiserslautern
  • Bayer Leverkusen
  • VfB Stuttgart
  • Union Berlin
  • Darmstadt 98
  • SC Freiburg
  • FC Bayern München
DFB-Pokal: Wann werden die Spiele des Achtelfinals ausgetragen?

Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am 2. und 3. Dezember 2025 statt.

DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?

  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026

