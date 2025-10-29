DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Ticker

Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. ran hat die wichtigsten Informationen zur Auslosung des Achtelfinals zusammengefasst.

Die 2. Runde des DFB-Pokal ist nun abgeschlossen und der Blick richtet sich bereits langsam auf das Achtelfinale.

Die Runde der letzten 16 wird am 2. November 2025 ausgelost. Dann wissen FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co. gegen wen es in der nächsten Runde geht.