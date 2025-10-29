Anzeige
DFB-Pokal im Joyn-Livestream

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 10:20 Uhr

Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. ran hat die wichtigsten Informationen zur Auslosung des Achtelfinals zusammengefasst.

Die 2. Runde des DFB-Pokal ist nun abgeschlossen und der Blick richtet sich bereits langsam auf das Achtelfinale.

Die Runde der letzten 16 wird am 2. November 2025 ausgelost. Dann wissen FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co. gegen wen es in der nächsten Runde geht.

Anzeige
Anzeige
DFB-Pokal-Auslosung

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals am 2.11. ab ca. 17:50 Uhr im Livestream auf Joyn!

Verfolge die DFB-Pokal-Auslosung LIVE auf Joyn.

Anzeige

Die Partien des Achtelfinals werden am 2. und 3. Dezember 2025 ausgetragen.

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung im DFB-Pokal.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal findet am 2. November im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Die Auslosung beginnt um ca. 17:50 Uhr. Als Losfee fungiert Segler Felix van den Hövel.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Pokal live: Wird die Auslosung des Achelfinals im Free-TV übertragen?

Ja, die Ziehung wird um ca. 17:50 Uhr live im Free-TV im ZDF übertragen - in der Halbzeit des Handball-Spiels zwischen Deutschland und Island.

DFB-Pokal: Wird die Auslosung des Achtelfinals im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream gibt's es auf Joyn.

Anzeige

DFB-Pokal: Gibt es zur Auslosung des Achtelfinals einen Liveticker?

Ja. ran tickert die Auslosung des Pokal-Achtelfinals in diesem Artikel.

Anzeige

DFB-Pokal live: Welche Teams sind im Achtelfinale mit dabei?

Insgesamt konnten sich 16 Teams für das Achtelfinale des DFB-Pokals der Saison 2025/26 qualifizieren.

  • Borussia Dortmund
  • RB Leipzig
  • Hamburger SV
  • Borussia Mönchengladbach
  • FC St. Pauli
  • Hertha BSC
  • Holstein Kiel
  • VfL Bochum
  • 1. FC Magdeburg
  • 1. FC Kaiserslautern
  • Bayer Leverkusen
  • VfB Stuttgart
  • Union Berlin
  • Darmstadt 98
  • SC Freiburg
  • FC Bayern München
Anzeige

DFB-Pokal: Wann werden die Spiele des Achtelfinals ausgetragen?

Das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am 2. und 3. Dezember 2025 statt.

Anzeige

DFB-Pokal 2025/26: Wann finden die weiteren Runden statt?

  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026

Auch interessant: DFB-Pokal: FC Bayern München gewinnt beim 1. FC Köln - die Noten und Einzelkritiken der Profis vom FCB

Mehr News und Videos
Urs Meier DFB Pokal
News

Urs Meier: Referees werden durch den VAR schlechter

  • 30.10.2025
  • 12:36 Uhr
Der FC Liverpool verliert und erntet Spott
News

"Bitte spielt gegen uns" - San Marino verspottet Liverpool

  • 30.10.2025
  • 11:49 Uhr
imago images 1068452023
News

VfB-Star klagt über Kohr: "Bekannt dafür, Leute zu verletzen"

  • 30.10.2025
  • 11:42 Uhr
Zehntausende Dynamofans zu Gast im Olympiastadion; DFB-Pokal, 2. Runde: Hertha BSC - SG Dynamo Dresden; Fußball; GER; Saison 2019 2020; Olympiastadion; Berlin; 30. Oktober 2019; *** Tens of thousan...
News

Hertha drohen Dynamo-Randale durch Fan-Invasion

  • 30.10.2025
  • 11:32 Uhr
Die UEFA muss mit einer Klage rechnen
News

Vier Milliarden: Hohe Schadenersatzforderung an UEFA

  • 30.10.2025
  • 11:14 Uhr
1. FC Union Berlin v VfB Stuttgart - Bundesliga
News

Labbadia offenbar vor Bundesliga-Rückkehr

  • 30.10.2025
  • 11:06 Uhr
imago images 1067782710
News

Wettskandal: Türkei droht Ausschluss von der Fußball-WM

  • 30.10.2025
  • 11:02 Uhr
Arsenals Max Dowman ist erst 15 Jahre alt
News

Teenager beeindruckt Arsenal-Coach

  • 30.10.2025
  • 10:44 Uhr
COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 29: Bayern Munchen goalkeeper Jonas Urbig looks on during the DFB Cup match between 1. FC Koln and FC Bayern Munchen at RheinEnergieStadion on October 29, 2025 in Cologne...
News

Neuer-Nachfolger? Urbig mit eindeutigem Fingerzeig

  • 30.10.2025
  • 10:34 Uhr
Beier
News

Abseits? BVB-Treffer sorgt für VAR-Diskussionen

  • 30.10.2025
  • 10:24 Uhr