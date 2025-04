Arminia-Trainer Mitch Kniat kontert gelassen auf Rasen-Kritik

Bielefelds Trainer Mitch Kniat hatte dagegen wenig Probleme mit dem Geläuf. Angesprochen auf die Kritik des Spaniers, konnte der gebürtige Rheinländer nur schmunzeln. "Das sind nun mal unsere Regeln hier", sagte Kniat. "Wir hätten uns auch einen freien Tag mehr gewünscht", schob er nach.

Dabei spielte Kniat auf den Spielplan an, Bayer 04 trat nämlich bereits am Freitag gegen den VfL Bochum an und hatte somit einen Tag länger Pause als die Arminia, die am Samstag Hannover 96 II zu Gast hatte.

Bereits nach der Auslosung sagte er: "Jetzt müssen wir einen Ascheplatz anlegen".