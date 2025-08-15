Arminia Bielefeld hat gegen den Bundesligisten Werder Bremen erneut für eine Überraschung gesorgt und lässt seine Fans von der nächsten magischen Reise im DFB-Pokal träumen. Knapp drei Monate nach dem verlorenen Finale in Berlin gewann Arminia Bielefeld in der ersten Runde des DFB-Pokals durch ein spätes Tor 1:0 (0:0) und vermiesten Horst Steffen das Pflichtspieldebüt als Bremer Trainer. In der Neuauflage des Viertelfinales, in dem Bielefeld im Februar die Bremer sensationell bezwungen hatte, agierte der Zweitliga-Aufsteiger auf der heimischen Alm nach einer Gelb-Roten Karte für Leonardo Bittencourt (54.) lange in Überzahl. DFB-Pokal: Leverkusen müht sich zum Sieg, Union gewinnt souverän

DFB-Pokal: BVB-Coach Kovac setzt auf Mane Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Isaiah Young in der Nachspielzeit (90.+3). Die Arminia hat somit vor eigenem Publikum die letzten sechs Partien gegen höherklassige Gegner in ihrem Lieblingswettbewerb allesamt gewonnen.

Bielefeld trotzt Klassenunterschied Trotz des irrwitzigen Pokalritts in der Vorsaison und der aktuellen Tabellenführung in der 2. Liga hatte Trainer Mitch Kniat im Vorfeld die klare Außenseiterrolle der Ostwestfalen betont - ein Klassenunterschied war aber nicht zu erkennen: Die Arminen waren vor 26.247 Zuschauern (ausverkauft) gut sortiert und zeigten enormen Kampfgeist. Bremen versuchte es mit steilen Pässen in die Spitze, und Neu-Coach Steffen, der von der SV Elversberg gekommen war und das Spiel größtenteils stehend mit verschränkten Armen beobachtete, sah einige starke Kombinationen seines Teams. Doch Marco Grüll (14.) vergab nach einem sehenswerten Angriff leichtfertig aus spitzem Winkel die Führung.

DFB-Pokal - Die Underdogs mit dem größten Überraschungspotential in der 1. Runde 1 / 11 © Sportfoto Rudel Überraschungen in der 1. Runde des DFB-Pokals?

Für viele ist es das schönste Fußball-Wochenende des Jahres: Die erste Runde des DFB-Pokals. Neben vier Drittligisten messen sich 24 unterklassige Klubs mit den 36 Mannschaften der Bundesliga und 2. Liga. Die Arminia aus Bielefeld hat schon (mal wieder) einen Großen geärgert und Bremen eliminiert. Bei welchen anderen Duellen ist die Chance auf einen Underdog-Sieg am größten? © Beautiful Sports 1. FC Lok Leipzig - FC Schalke 04

Es ist die wohl größte legale Ungerechtigkeit im deutschen Fußball: Einer der fünf Meister der Regionalligen darf nicht aufsteigen. In der letzten Saison traf das Lok Leipzig. Aber die Sachsen kamen trotz des Schocks gut in die Saison und holten mit minimalistischen drei Treffern sieben Punkte. Leipzig im heimischen Stadion zu knacken, ist nicht einfach. © 2025 Getty Images 1. FC Lok Leipzig - FC Schalke 04

Auch und schon gar nicht für den FC Schalke 04. Die Königsblauen sind mit einem Sieg und einer Niederlage zwar okay in die Saison gestartet, dennoch gibt es für Neu-Trainer Miron Muslic und seine neue, junge Mannschaft noch eine Menge zu tun. Vor allem mit Laufarbeit glänzten die Schalker in den ersten beiden Spielen, das alleine wird gegen Leipzig nicht reichen, die ebenfalls um ihr Leben rennen werden. © Eckehard Schulz Hallescher FC - FC Augsburg

Noch besser als die Lok hat es der Hallesche FC gemacht, die sind aus drei Spielen gar perfekt in die neue Saison gestartet und grüßen von der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost. Erst einen Gegentreffer fingen sich die Hallenser bei sieben erzielten Toren. Die Favoritenrolle ist nicht klar verteilt. © kolbert-press Hallescher FC - FC Augsburg

Vor allem, da der FC Augsburg in Testspielen unter dem neuen Trainer Sandro Wagner vor allem die Durchschlagskraft fehlte. Das war zuletzt bei der Generalprobe gegen den AFC Sunderland (0:1) bemerkbar. Halle wird nicht das Heil in der Offensive suchen und sicher kein Problem damit haben, auf Konter zu setzen. Ob der FCA damit zurechtkommt? © Eibner SSV Ulm 1846 - SV Elversberg

In der vergangenen Saison noch ein Ligaduell, treffen der SSV Ulm und die SV Elversberg nun in einem Pokalspiel aufeinander. Beide Teams sind mit drei Punkten in die Saison gestartet. Warum also sollte gerade dieses Spiel ein besonderes Überraschungspotential haben? © 2025 Getty Images SSV Ulm 1846 - SV Elversberg

Nicht nur verlor die SVE einige Leistungsträger, in zwei Spielen gelang den Saarländern auch nur ein Tor - nach Standard und auf eine Extraeinladung des 1. FC Nürnberg hin. Freilich, das Spiel gegen den VfL Bochum ist aufgrund von nahezu 90-minütiger Unterzahl nur bedingt zu bewerten, dass Elversberg in dieser Spielzeit jedoch - Stand jetzt - keine Tormaschine sein wird, ist bereits absehbar. © Markus Endberg Rot Weiss Essen - Borussia Dortmund

Eigentlich ist Rot-Weiss Essen eher schwach in die Saison gestartet., zumindest den eigenen Ansprüchen nach: Zwei Punkte aus zwei Spielen, darunter ein müder Auftritt bei Aufsteiger Havelse. Qualität haben die Essener jedoch ohne Ende, nicht nur für Drittligaverhältnisse. Im Freundschaftsduell mit dem BVB hat RWE demnach nichts zu verlieren. © 2025 Getty Images Rot Weiss Essen - Borussia Dortmund

Der BVB ist dagegen noch längst nicht eingespielt, wenngleich die Schwarz-Gelben natürlich auf jeder Position besser besetzt sind. Allerdings verfolgt das Team von Niko Kovac das Verletzungspech: Neben Waldemar Anton ist kein einziger nomineller Innenverteidiger mit nachhaltig Profierfahrung fit. Die Dortmunder werden beim Kurztrip nach Essen also wieder improvisieren müssen. © SSVg Velbert 02 Sportfreunde Lotte - SC Freiburg

Vier Punkte aus drei Spielen: Es ist kein guter, aber ein solider Start in die Saison für die Sportfreunde Lotte. Eins fällt dabei besonders auf: Die Sportfreunde stehen auf Spektakel. Sieben eigene Treffer, acht Gegentreffer sowie beim "langweiligsten" der drei Spiele gegen Rödinghausen ein gehaltener Elfmeter in der Nachspielzeit. © Jan Huebner Sportfreunde Lotte - SC Freiburg

In einem riesigen Kontrast dazu steht der SC Freiburg mit seiner schon traditionellen badischen Ruhe und Effizienz, der ihn in der vergangenen Saison auf Platz fünf gebracht hat und um ein Haar in die Champions League. Allerdings: Spektakel heißt auch immer etwas Chaos - und Chaos tut tendenziell immer dem unterklassigen Team gut...