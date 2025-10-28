Borussia Dortmund hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen behauptet. ran zeigt die Noten der Dortmunder Stars im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt. Von Christoph Gailer Für Borussia Dortmund lebt der Traum vom Sieg im DFB-Pokal der Saison 2025/26 weiter. Das Team von Coach Niko Kovac musste allerdings in der 2. Runde bei Eintracht Frankfurt "Überstunden" einlegen, konnte sich erst im Elfmeterschießen behaupten. Nicht zuletzt dabei konnte sich der BVB auf Torhüter Gregor Kobel verlassen, der im Elfmetschießen gegen Fares Chaibi parierte. Schon zuvor in der regulären Spielzeit bzw. der Verlängerung musste der Schweizer einige Male retten und legte so überhaupt erst den Grundstein für Dortmunds Pokal-Erfolg. ran zeigt die Noten der Dortmunder Stars im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt.

Anzeige

Anzeige

Gregor Kobel Dortmunds Keeper ist beim frühen Gegentor chancenlos, danach wird Gregor Kobel erst in der zweiten Halbzeit öfter geprüft. Nach gut 70 Minuten bewahrt er den BVB bei einem Schuss von Knauff vor dem 1:2. Bei einem Lattenkracher von Doan in der 80. Minute hat er zudem das nötige Glück. Kurz danach pariert er einen Uzun-Schuss aus der Distanz und in der Verlängerung gegen Chaibi. Im Elfmeterschießen profitiert Kobel zunächst von Doans Nervenflattern und hält dann den entscheidenden Strafstoß gegen Chaibi. ran-Note: 1 BVB: Soufiane El-Faouzi vom Revier-Rivalen Schalke im Fokus?

Bundesliga-Transfergerüchte: BVB wohl an zwei Südamerika-Talenten interessiert

Anzeige

Anzeige

Aaron Anselmino Der junge Argentinier bekommt statt Bensebaini eine Bewährungschance – und kann diese nicht nutzen. Defensiv lässt er zwar wenig anbrennen, wandelt aber kurz vor der Pause am Rande des Platzverweises. Nur Sekunden nach einer Gelben Karte tritt er völlig übermotiviert gegen Brown zu und hat Glück, dass er dafür nicht vom Platz fliegt. Coach Kovac reagiert zur Pause und lässt Aaron Anselmino in der Kabine. ran-Note: 5

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Waldemar Anton Der deutsche Nationalspieler agiert in Frankfurt als Mittelmann in der BVB-Dreierkette. Waldemar Anton hat bis auf wenige Ausnahmen in den Zweikämpfen alles im Griff. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Auf der linken Seite der Dreierabwehr ersetzt der DFB-Star Bensebaini und macht das ordentlich, zumindest defensiv. Nach vorne kann sich Nico Schlotterbeck nicht allzu oft einschalten, ist dafür im Aufbauspiel tadellos. Kurz vor Ende der Verlängerung sorgt Nico Schlotterbeck mit einem Distanzschuss für Gefahr. ran-Note: 3

Bundesliga-Transfergerüchte: Der BVB ist an zwei Südamerika-Talenten interessiert 1 / 16 © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © 2025 Getty Images Kaua Prates (EC Cruzeiro)

Der 17-jährige Defensivmann Kaua Prates ist laut "Sky" ein weiterer BVB-Kandidat aus Südamerika. Auch der junge Brasilianer wurde vor Ort mehrmals von Scouts der Dortmunder beobachtet. Der Linksverteidiger ist seit dieser Saison ein wichtiger Teil des Erstligisten Cruzeiro. Der BVB hat angeblich bereits konkrete Gespräche mit Cruzeiro geführt, von einem Deal ist man aber noch entfernt. Der 17-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro. Neben den Borussen gibt es aber wohl noch weitere Interessenten aus Europa. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.

Anzeige

Anzeige

Julian Ryerson Wenn bei Dortmund nach vorne etwas geht, dann oft über die rechte Seite. Dort ist Julian Ryerson an der frühen Adeyemi-Chance als Vorlagengeber beteiligt und auch nach Wiederbeginn als Vorlagengeber zu Brandts Ausgleichstor. Vor allem nach dem 1:1 wird der Norweger immer aktiver in der Vorwärtsbewegung. ran-Note: 2

Jobe Bellingham Der englische Star-Neuzugang erhält in Frankfurt eine erneute Chance von Beginn an, ersetzt Felix Nmecha in der Anfangsformation. Jobe Bellingham zeigt einmal mehr durchaus gute Ansätze, bleibt aber, wie etwa bei einem Distanzschussversuch in der 56. Minute, etwas glücklos. ran-Note: 4

Anzeige

Anzeige

Marcel Sabitzer Der Routinier rückt im Vergleich zum Sieg gegen Köln (1:0) für Pascal Groß in die BVB-Anfangself, macht defensiv seinen Job ordentlich. So ist er sehr konsequent in der 20. Minute, als er als letzter Mann gegen Knauff entscheidend klären muss. Nach vorne bleibt Marcel Sabitzer weitestgehend unauffällig. Vor der Verlängerung wird Marcel Sabitzer ausgewechselt, Nmecha kommt für ihn aufs Feld. ran-Note: 4

Daniel Svensson Anders als auf der Gegenseite Ryerson, kommt der Schwede als linker Schienenspieler kaum einmal offensiv so richtig rein in die Partie. Zudem agiert Daniel Svensson vor dem frühen 0:1 unglücklich, als er per Kopf klären möchte, aber den Ball genau in den Fuß von Götze befördert, der das Tor der Eintracht anschließend vorbereitet. ran-Note: 4

Anzeige

Julian Brandt Dortmunds Zehner, der für Carney Chukwuemeka in die Startelf rückt, bleibt zunächst eher unauffällig, kann sich gegen die aggressiv gegen den Ball arbeitende Eintracht nicht in Szene setzen. Nach der Pause wird Julian Brandt stärker, leitet den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich selbst ein und verwandelt Sekunden später. Mit Beginn der Verlängerung muss Brand angeschlagen raus. ran-Note: 3

Anzeige

Internationale Transfergerüchte: FC Barcelona hat wohl Skandalprofi Mason Greenwood im Blick 1 / 14 © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Wie die Zeitung "Sun" berichtet, soll der FC Barcelona den Engländer Mason Greenwood als potenziellen Neuzugang ins Auge gefasst haben. Demnach könnte der 24-Jährige als Nachfolger von Robert Lewandowski zu den Katalanen wechseln. Ein möglicher Transfer würde aber wohl nicht geräuschlos verlaufen, denn Greenwood gilt als Skandalprofi. In der Vergangenheit wurde er wegen ... © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

... des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung an seiner Freundin festgenommen. Später wurde die Anklage gegen den Fußballstar fallengelassen. Dennoch hatte er bei Ex-Klub Manchester United keine Zukunft, sorgt derzeit allerdings bei Olympique Marseille sportlich für Furore. In 48 Pflichtspielen für die Franzosen erzielte Greenwood 30 Treffer und bereitete zudem zehn Tore vor. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029. © News Images Antoine Semenyo (AFC Bournemouth)

Liverpool steckt aktuell in einer Ergebnis-Krise. Auch das Formtief von Mohamed Salah macht den Reds zu schaffen. Dazu wird der Ägypter Anfang 2026 beim Afrika-Cup antreten und dem amtierenden Meister damit fehlen. Laut dem britischen Magazin "iPaper" sollen sie aber als Nachfolger bereits Antoine Semenyo ausgemacht haben, der das Turnier mit Ghana knapp verpasst hat. Die Ablöse bei einem Winter-Transfer soll bei rund 86 Millionen Euro liegen. © 2025 Getty Images Joshua Zirkzee (Manchester United)

Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee hadert offenbar mit seiner Reservistenrolle unter United-Trainer Ruben Amorim. Laut "Daily Mail" wolle der Niederländer den Verein daher schnellstmöglich verlassen - auch, um seine WM-Chance zu wahren. Der 24-Jährige kam in der laufenden Premier-League-Saison nur zu drei Kurzeinsätzen. In drei Spielen saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Neben mehreren italienischen Klubs soll auch West Ham United interessiert sein. © IMAGO/SID/Mutsu Kawamori Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Der FC Barcelona hat laut der "Bild" einen Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht. Die "Katalanen" würden gerne Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atletico Madrid verpflichten. Die Funktionäre des Klubs sollen schon vor seinem Doppelpack im Derby gegen Real ein Auge auf den Argentinier geworfen haben. Sein Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, und die in Spanien übliche Kaufoption liegt bei 500 Millionen Euro. © Fotobaires Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Laut dem Berater des 25-Jährigen bewundere er die spanischen Klubs "und weil er seit seiner Kindheit Fan von Leo Messi ist, glaube ich nicht, dass es viele Argentinier gibt, die nichts für den Barca empfinden.“ Atletico sieht seinen Stürmer allerdings als Aushängeschild des Klubs und hat aufgrund der Vertragssituation die Hoheit in den Verhandlungen. © 2025 Gualter Fatia Karim Benzema (Al-Ittihad)

Laut "Goal France" plant Jose Mourinho, Top-Stürmer Karim Benzema nach Lissabon zu holen. Der Franzose steht derzeit noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag. Mourinho und Benzema kennen sich aus gemeinsamen Real-Madrid-Zeiten. Ein Transfer dürfte schwierig werden: Al-Ittihad will mindestens fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse. Optionen könnten eine Winter-Leihe oder ein ablösefreier Wechsel 2026 sein. © sportphoto24 Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Manchester United, Atletico Madrid und Barcelona haben laut "Gazzetta dello Sport" Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic im Blick. Barca sucht dringend einen Nachfolger für den 37-jährigen Robert Lewandowski, dessen Vertrag 2026 endet. Vlahovic traf zuletzt viermal in vier Spielen. United plant trotz des 85-Millionen-Transfers von Benjamin Sesko weitere Offensivverstärkungen, während Atletico mögliche Abgänge von Alvarez oder Sorloth absichert. © 2025 Getty Images Gabriel Jesus (FC Arsenal)

Laut "Football Insider" ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta bereit, Stürmer Gabriel Jesus im Januar abzugeben. Der brasilianische Nationalspieler fällt nach einem Kreuzbandriss voraussichtlich bis Dezember aus, wodurch ein Wechsel im Sommer scheiterte. Nach der Verpflichtung von Viktor Gyökeres für 63,5 Millionen Euro sind die Gunners nun jedoch offen für Angebote, sollten diese im neuen Jahr eintreffen. © News Images Casemiro (Manchester United)

Laut "Mundo Deportivo" steht Manchester-United-Mittelfeldspieler Casemiro im Fokus von Cristiano Ronaldos Klub Al Nassr. Der 33-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis kommenden Sommer. United möchte durch einen Verkauf Mittel für neue Transfers freimachen, strebt dabei aber nur an, etwa die Hälfte der 70 Millionen Euro zurückzuerhalten, die man 2022 für ihn an Real Madrid überwiesen hatte. © Pro Sports Images Bernardo Silva (Manchester City)

Die Ära von Mittelfeldspieler Bernardo Silva bei Manchester City geht offenbar bald zu Ende, wenn im kommenden Sommer sein Vertrag endet. Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, hat Juventus Turin wohl bereits Kontakt mit dem Portugiesen aufgenommen, um über einen ablösefreien Wechsel im Juli 2026 zu verhandeln. Der 31-Jährige kam 2017 für 50 Millionen Euro von der AS Monaco zu den "Citizens". © Offside Sports Photography Erling Haaland (Manchester City)

Barcelonas Präsident Joan Laporta hat sich als großer Haaland-Fan geoutet. Laut "Daily Mail" und "El Nacional" sei er überzeugt, dass der Norweger künftig im Trikot der Katalanen auflaufen wird - womöglich schon in der kommenden Saison. Die finanzielle Situation solle bis dahin geregelt sein. Robert Lewandowskis Vertrag läuft nur noch ein Jahr - und Ersatzmann Ferran Torres überzeugt zwar mit guten Leistungen, ist jedoch kein gelernter Neuner. © 2025 Getty Images Paris Brunner (AS Monaco)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft am Ende der Saison aus, und der FC Barcelona muss sich nun nach möglichen Nachfolgern umsehen. Als potenzieller Kandidat gilt Medienberichten zufolge der U17-Welt- und -Europameister Paris Brunner. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Brunner gegen Ende der Vorsaison bei seiner Leihstation Cercle Brügge immer häufiger überzeugen. Mittlerweile ist er zur Leihe beim AS Monaco. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag.

Anzeige

Maximilian Beier Er rückt durch die Nicht-Berücksichtigung von Guirassy in Dortmunds Formation auf die Mittelstürmer-Position. Maximilian Beier hat dabei lange Zeit wenige Gelegenheiten, sich einzubringen, zu selten spielt Dortmund gezielt nach vorne. So bleiben Teilerfolge wie das Herausholen von Ecken oder Einwürfen die größte Auffälligkeit im Spiel des gebürtigen Brandenburgers. In der 84. Minute ist sein eher unglücklich verlaufener Arbeitstag zu Ende. ran-Note: 5

Anzeige

Karim Adeyemi Nach einer durchaus auffälligen Anfangsphase mit mehreren toll getimten Pässen in die Tiefe und einem Abschluss knapp neben das Tor, flacht das Spiel von Karim Adeyemi deutlich ab. In weiterer Folge hat der Nationalspieler Probleme, vor allem seine Schnelligkeit einzubringen. Nicht zuletzt deshalb wird Adeyemi gut eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt, Guirassy kommt für ihn rein. ran-Note: 4

Niklas Süle Der Innenverteidiger kommt zu Beginn der zweiten Halbzeit für Anselmino ins Spiel. Auch er hat durchaus Probleme mit den wendigen Eintracht-Stürmern und Glück, nach gut einer Stunde für ein taktisches Foul gegen Knauff ohne Gelbe Karte davonzukommen. In der Verlängerung setzt der aufgerückte Defensivmann Niklas Süle zu einem Solo am gegnerischen Strafraum an und wird gerade noch vor dem Kasten gestoppt. Trifft im Elfmeterschießen mit einem Flachschuss ins rechte Eck. ran-Note: 4

Anzeige

Serhou Guirassy Der Starstürmer aus Guinea darf ab der 77. Minute statt Adeyemi mitwirken. Kommt in der 90. Minute zu einem Kopfball unter Druck am Fünfmeterraum und setzt ihn deutlich drüber. Sehenswerter Fallrückzieher in der Verlängerung, aber weit drüber. Auch danach at Serhou Guirassy kaum nennenswerte Szene, da Dortmund fast nur in der Defensive ist. ran-Note: 4

Fabio Silva Der Portugiese wird in der 84. Minute für Beier eingewechselt und hat kurze Zeit später schon einen gefährlichen Abschluss in der Nachspielzeit durch die Beine von Kristensen, aber Zetterer pariert sicher. Später verwandelt Joker Fabio Silva gleich Dortmunds ersten Elfmeter souverän und macht damit Eigenwerbung. ran-Note: 3

VIDEO: Kompany crasht Frage - "Wollen gewinnen"

Carney Chukwuemeka Der Engländer kommt mit Beginn der Verlängerung für Brandt ins Spiel. Carney Chukwuemeka tankt sich in der 103. Minute links an der Grundlinie stark durch, findet aber dann keinen Abnehmer für einen Flachpass. Im Elfmeterschießen zeigt er sich dann souverän, verwandelt lässig mit nur einem Schritt Anlauf. ran-Note: 3