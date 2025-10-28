DFB-Pokal
Energie Cottbus vs. RB Leipzig: Fan nach Zusammenbruch vor DFB-Pokalspiel verstorben
- Veröffentlicht: 28.10.2025
- 22:11 Uhr

Am Rande des DFB-Pokal-Spiels am Dienstagabend zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig kam es zu einem tödlichen Zwischenfall.
Das Spiel im DFB-Pokal zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig wurde von einer tödlichen Tragödie überschattet.
Wie die Lausitzer in der Halbzeit über den Stadionsprecher verlautbaren ließen, brach ein Fan der Leipziger vor Beginn des Spiels im Umfeld des LEAG Energie Stadions zusammen und verstarb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus.
"In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund. Den Angehörigen möchten wir unser tiefes Beileid und die aufrichtige Anteilnahme ausdrücken", sagte der Stadionsprecher kurz vor Wiederanpfiff.
Dafür gab es vom Publikum respektvollen Applaus – auch aus dem Bereich der Energie-Fans. .
Gemeinsame Schweigeminute im gesamten Stadion
Nachdem diese traurige Nachricht verkündet wurde, stellten beiden Fanlager den Support ein. Zudem wurde noch vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit gemeinsam im gesamten Stadion eine Schweigeminute abgehalten.
Mitte der zweiten Halbzeit wurde es im Cottbuser Fanblock kurzzeitig wieder etwas lauter, worauf die Leipziger Anhänger mit Pfiffen reagierten.
Sportlich war die Begegnung, die durch die Nachricht über den Tod des Leipziger Fans, zur Nebensache wurde, schon zur Pause entschieden. Die Sachsen führten zu diesem Zeitpunkt beim Drittligisten in Cottbus mit 3:0, am Ende hieß es 4:1 für die Gäste.