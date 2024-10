Nach einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit kämpften sich die Gäste in die Verlängerung. Letzte Kräfte wurden mobilisiert. Doch das Happy End blieb aus.

Der BVB verliert in der 2. Runde des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg nach Verlängerung. Es ist die dritte schmerzhafte Pleite in Folge binnen einer Woche. Die Noten.

Muss wegen Personalengpässen wie einst auch in Brighton als rechter Verteidiger ran. Macht seine Sache tadellos, ist dabei gewohnt kämpferisch und ballsicher. Verleiht der Abwehr hinten die zuletzt abhanden gekommene Stabilität. Seine Flanken sind meist punktgenau. In der Schlussphase wie die gesamte Dortmunder Mannschaft wegen schwindender Kraft mehr und mehr unter Druck. ran -Note: 3

Diesmal mit deutlich mehr Licht als Schatten. Defensiv im Großen und Ganzen solide - bis auf eine schlampige Klärungsaktion in der Anfangsphase, die fast zur Großchance führt. Ansonsten meist auf dem Posten. In der Spieleröffnung mit dem ein oder anderen Zuckerpass, wie in der 14. Minute, als er Beier halblinks steil schickt, der aber nur den Pfosten trifft. Mobilisiert in der Verlängerung letzte Kräfte, blitzschnell im Umschaltspiel, holt dadurch einen Freistoß in aussichtsreicher Position heraus. Sucht auch selbst den Abschluss. Legt wirklich alles rein. Kann beim Gegentor allerdings auch nicht mehr klären. ran -Note: 2

Hält seine Position besser als zuletzt. Defensiv zwischendurch nicht zwingend genug. Entscheidet sich hin und wieder für den schwierigeren Weg und gerät dann in die Bredouille. Seine Ecken bleiben schwach. Nach der Pause mit der ein oder anderen brauchbaren Flanke. Kämpferisch überzeugt er und klärt einige Mal entscheidend. Sucht in der Verlängerung auch selbst den Abschluss. ran -Note: 3

Spielt neben Nmecha etwas weiter hinten als gewohnt. Ist aber gefühlt überall zu finden und überzeugt mit Balleroberungen und einem guten Auge. Hilft zudem in der Defensive in letzter Not aus. Sein großer Aktionsradius geht manchmal zu Lasten der Präzision. Auch sein Freistoß kurz vor Ende der Nachspielzeit ist zu ungenau. In der Verlängerung immer noch zu weiten Wegen bereit. ran -Note: 2

Zwei Chancen, je eine zu Beginn jeder Halbzeit. Sorgt zwar mit seinen Laufwegen für Unruhe, bekommt aber die Bälle nicht. Taucht in der zweiten Halbzeit komplett ab. Muss daher in der 78. Minute für Campbell Platz machen. ran -Note: 5

Rückt für den verletzten Sabitzer in die Startelf. Belebt mit seinen Dribblings das Spiel, bleibt dabei aber zu oft am Gegenspieler hängen. Muss nach Schlotterbecks Traumpass in der 14. Minute das 1:0 machen, trifft dabei aber nur den Pfosten. Je länger das Spiel dauert, desto weniger sichtbar ist er. In der 112. Minute ausgewechselt. ran -Note: 4

Macht zu selten Tempo über links. Sucht zu selten Eins-gegen-Eins-Situationen, bietet sich nicht an, wird auch nicht gesucht. Bei seinen wenigen Antritten lässt er sein Können zwar aufblitzen. Insgesamt aber ein schwächeres Spiel des Flügelflitzers. In der Nachspielzeit angeschlagen ausgewechselt. ran -Note: 4

Gefahrenherd Nummer eins bei den Dortmundern. In der ersten Halbzeit eher als Vorbereiter und Verteiler im Einsatz. Erobert viele Bälle im Mittelfeld, technisch ein Augenschmaus. Hat ein hervorragendes Auge für seine Mitspieler. Ist in der Regel nur durch Fouls zu stoppen. Nach der Pause dann selbst mit mehr Tormöglichkeiten, meist per Kopf. Bekommt die Bälle aber nicht unter Kontrolle. In der Verlängerung nicht mehr so dominant. Wird als Stürmer am Ende an Toren gemessen, daher ran -Note: 3

Einwechselspieler des BVB

Cole Campbell (in der 78. Minute für Malen): Tritt zunächst kaum in Erscheinung, was auch daran liegt, dass dem BVB in der Schlussphase der regulären Spielzeit etwas die Luft ausgeht. In der Verlängerung dann sehr auffällig. Sucht sowohl das Eins-gegen-Eins als auch den Abschluss. Hat Glück, dass Özcan nach Foul an der Strafraumgrenze keinen Elfmeter schindet. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer (in der 99. Minute für Gittens): Saß eigentlich mit Rückenproblemen auf der Bank. Muss dann aber als einziger verbliebener Profi auf der BVB-Bank in den sauren Apfel beißen, weil es für Gittens nicht weitergeht. Kann dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken. Sein Freistoß in der Verlängerung bleibt in der Mauer hängen. Verliert den Zweikampf im eigenen Strafraum gegen Wind, der das alles entscheidende Tor erzielt. ran-Note: 5

Jordi Paulina (in der 113. Minute für Beier): Spielt eigentlich für Dortmund II, kommt aufgrund der Verletzenmisere zum Zug. ran-Note: ohne Bewertung