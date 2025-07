Eigentlich soll die SV Hemelingen im DFB-Pokal den VfL Wolfsburg empfangen. Doch es gibt ein Problem: Der Platz ist zu kurz.

Muss ein DFB-Pokalspiel verlegt werden, weil das Spielfeld zu kurz ist?

Kurz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen der SV Hemelingen und dem VfL Wolfsburg am 16. August sorgt der geplante Austragungsort für erhebliche Schwierigkeiten.

Das Duell soll eigentlich im Stadion am Berliner Ring in Verden in Niedersachsen stattfinden. Doch bei einer kürzlich durchgeführten Platzbegehung stellten Vertreter des DFB fest, dass das Spielfeld mit nur 96 Metern Länge die vorgeschriebene Mindestlänge um vier Meter unterschreitet.

Die SV Hemelingen hat dem DFB laut einem Bericht des Online-Portals "buten un binnen" zugesagt, die notwendige Verlängerung des Spielfelds mithilfe von Rollrasen umzusetzen. Dabei stellt jedoch die vorhandene Tartanbahn im Stadion eine bauliche Herausforderung dar.

Zusätzlich kritisierte der DFB den zu geringen Abstand zwischen dem Spielfeld und einer Hochsprunganlage hinter einem der Tore. Auch hierzu sind weitere Gespräche nötig, um eine endgültige Lösung zu finden.