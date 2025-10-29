Anzeige
DFB-Pokal im Joyn-Livestream

DFB-Pokal: Darum gibt es in den ersten beiden Runden keinen VAR

  • Veröffentlicht: 29.10.2025
  • 12:14 Uhr
  • ran.de

Im DFB-Pokal kommt der umstrittene VAR erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz. In den ersten Runden gibt es deshalb immer wieder Diskussionen. Warum ist das so?

In der Bundesliga vergeht kaum ein Spieltag ohne Diskussionen über Entscheidungen des VAR. Auch in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals gibt es immer wieder Zoff.

Dabei kommt der VAR dort noch gar nicht zum Einsatz.

Erst ab dem Pokal-Achtelfinale wird der Schiedsrichter vom VAR unterstützt. Warum aber wird der Videobeweis nicht schon in den ersten Runden genutzt?

Anzeige
Anzeige
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

1. FC Köln vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 29.10. ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Die Frage ist recht schnell beantwortet. Dabei sind vor allem zwei Gründe ausschlaggebend, die der DFB auf seiner Homepage nennt.

Da zum Start des Wettbewerbs viele kleinere Mannschaften mit dabei sind, wäre der wirtschaftliche und organisatorische Aufwand, in jedem Stadion den VAR zu installieren, einfach zu hoch.

Anzeige

DFB-Pokal: Chancengleichheit verhindert Einsatz bei Profiduellen

Zudem finden in den ersten Runden viele Spiele zeitgleich statt, sodass der DFB den Einsatz des VAR personell nicht abdecken könnte.

Zwar kann es auch in den ersten Runden zu Duellen zwischen Profiteams kommen, wo der VAR im normalen Ligabetrieb bereits zum Einsatz kommt. Um die Chancengleichheit aufrecht zu erhalten, wird bei diesen Partien aber trotzdem auf den Videobeweis verzichtet.

Bestes Beispiel für einen solchen Fall ist die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der 2. Runde dieses Jahres. Der BVB erzielte kurz nach der Pause den 1:1-Ausgleich. In der Entstehung verpasste das Schiedsrichter-Gespann eine Abseitsstellung, die in der Bundesliga sehr wahrscheinlich zur Aberkennung des Treffers geführt hätte.

Auch interessant: DFB-Pokal ohne VAR zeigt: Der Fußball braucht den Videobeweis! Ein Kommentar

Mehr News und Videos
imago images 1068227188
News

Messi fordert MLS-Regeländerungen

  • 29.10.2025
  • 14:11 Uhr
Vinicius Junior haderte mit seiner Auswechslung
News

Vinicius entschuldigt sich für Wutanfall im Clásico

  • 29.10.2025
  • 13:50 Uhr
imago images 1068227727
News

Mini-Dämpfer für Karl - Einlauf von Kompany?

  • 29.10.2025
  • 13:48 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 29.10.2025
  • 13:47 Uhr
imago images 1061458828
News

Real-Wunderkind wohl im Fokus eines Bundesligisten

  • 29.10.2025
  • 13:47 Uhr
imago images 1068340604
News

Real Madrid: Weltmeister nennt Vini Jr. "unerträglich"

  • 29.10.2025
  • 13:43 Uhr
Ein enttaeuschter Chef-Trainer Sandro Wagner (FC Augsburg) nach der Pressekonferenz, FC Augsburg vs. VfL Bochum 1848, Fussball, Maenner, DFL, DFB-Pokal, Saison 2025 2026, WWK Arena, Zweite Runde, 2...
News

Kommentar: Das Experiment Sandro Wagner ist gescheitert

  • 29.10.2025
  • 13:37 Uhr
Laurent Bonadei behält wohl seinen Job
News

Nach Aus gegen Deutschland: Bonadei bleibt Nationaltrainer

  • 29.10.2025
  • 13:13 Uhr
In Caen am Ball: Nicole Anyomi (r.)
News

Finale! Deutsche Frauen schalten Frankreich aus

  • 29.10.2025
  • 12:50 Uhr
Beier
News

Abseits? BVB-Treffer sorgt für VAR-Diskussionen

  • 29.10.2025
  • 12:47 Uhr