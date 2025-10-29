DFB-Pokal: Darum gibt es in den ersten beiden Runden keinen VAR

Im DFB-Pokal kommt der umstrittene VAR erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz. In den ersten Runden gibt es deshalb immer wieder Diskussionen. Warum ist das so?

In der Bundesliga vergeht kaum ein Spieltag ohne Diskussionen über Entscheidungen des VAR. Auch in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals gibt es immer wieder Zoff.

Dabei kommt der VAR dort noch gar nicht zum Einsatz.

Erst ab dem Pokal-Achtelfinale wird der Schiedsrichter vom VAR unterstützt. Warum aber wird der Videobeweis nicht schon in den ersten Runden genutzt?