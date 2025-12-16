Union-Profi Danilho Doekhi hofft auf eine mögliche Teilnahme an der Fußball-WM, dafür bräuchte es aber erst einen Verbandswechsel. Darüber entscheiden wird der CAS.

Für Danilho Doekhi, Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten Union Berlin, entscheidet sich offenbar Anfang nächsten Jahres, ob er seinen Traum von einer WM-Teilnahme für Suriname verwirklichen könnte. Suriname, das im März über die Playoffs noch um ein Ticket für das XXL-Turnier im kommenden Jahr kämpft, hofft auf einen baldigen Abschluss der seit einem Jahr währenden Bestrebungen, Doekhi vom niederländischen Verband loszueisen.

"Er wurde von der FIFA noch nicht für spielberechtigt erklärt. Wir fechten diese Ablehnung an und haben sie gründlich prüfen lassen. Ich habe von einem Anwalt gehört, dass der Fall hoffentlich in der zweiten Januarwoche vor dem CAS verhandelt wird", wird Brian Tevreden, Direktor des surinamischen Verbandes, von "ESPN.nl" zitiert.

"Suriname ist in meinem Herzen, ich will es", sagte Doekhi in der Vergangenheit zu einem Verbandswechsel. Für den 27-Jährigen, der für mehrere U-Nationalmannschaften der Niederlande auflief und vergeblich auf eine Nominierung für den A-Kader wartete, hatte der Verband aus Südamerika 2024 erfolglos einen Antrag gestellt.