FC Bayern: In Belgien ausgezeichnet - Besondere Ehre für Trainer Vincent Kompany

Vincent Kompany vom FC Bayern München erhielt in Belgien die "Trophée Raymond Goethals" als Trainer des Jahres. Kompany selbst konnte an der Verleihung nicht teilnehmen.

Große Ehre für Coach Vincent Kompany vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der 39-Jährige ist in seiner Heimat mit der "Trofee Raymond Goethals" für Belgiens Trainer des Jahres ausgezeichnet worden.

Kompany setzte sich vor Nicky Hayen, dem ehemaligen Trainer von Club Brügge, und Sébastien Pocognoli (ehemals Union Saint-Gilloise, jetzt AS Monaco) durch.

Weil er in der Bundesliga mit den Bayern gegen den FSV Mainz 05 (2:2) gefordert war, konnte Kompany nicht zur Preisverleihung reisen. Stattdessen nahm sein Vater Pierre die Ehre entgegen. "Vincent denkt nicht daran, sich auszuruhen", sagte er.

Sein Sohn bedankte sich in einer Videobotschaft. Der Preis bedeute ihm "sehr viel", sagte er, "insbesondere angesichts des Namens und der damit verbundenen Geschichte. Raymond Goethals bleibt eine Inspiration, weit über die Grenzen unseres Landes hinaus."