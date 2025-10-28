DFB-Pokal - Energie Cottbus vs. RB Leipzig: Fan nach Zusammenbruch verstorben

Am Rande des DFB-Pokal-Spiels am Dienstagabend zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig kam es zu einem tödlichen Zwischenfall.

Das Spiel im DFB-Pokal zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig wurde von einer tödlichen Tragödie überschattet.

Wie die Lausitzer in der Halbzeit über den Stadionsprecher verlautbaren ließen, brach ein Fan der Leipziger vor Beginn des Spiels im Umfeld des LEAG Energie Stadions zusammen und verstarb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus.

"In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund. Den Angehörigen möchten wir unser tiefes Beileid und die aufrichtige Anteilnahme ausdrücken", sagte der Stadionsprecher kurz vor Wiederanpfiff.

Dafür gab es vom Publikum respektvollen Applaus – auch aus dem Bereich der Energie-Fans. .