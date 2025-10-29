Anzeige
Ohne Vorbereitung ins Elfmeterschießen

DFB-Pokal - BVB-Keeper Gregor Kobel: "Halb blind" zum Matchwinner gegen Eintracht Frankfurt

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 06:48 Uhr
  • SID

Gegen Eintracht Frankfurt wurde Gregor Kobel zum Helden im Elfmeterschießen. Und das, obwohl er sich gar nicht vorbereitete.

Ohne Spickzettel zum Matchwinner: Torwart Gregor Kobel hat für das Elfmeterschießen auf das ganz große Gegnerstudium verzichtet - mit Erfolg. "Ich bin nicht überzeugt, wie ausschlaggebend das wirklich ist", sagte der Keeper von Borussia Dortmund nach dem 4:2-Erfolg im Elfmeterschießen in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Eintracht Frankfurt auf die Frage, ob er die Schützen vorher analysiert hätte.

Im der Vorbereitung seien "sowieso nur zwei Schützen im Video drin" gewesen, er hatte "keine andere Wahl", als sich auf seinen Instinkt zu verlassen: "Deswegen bin ich so halb blind ins Elfmeterschießen gegangen." Fares Chaibi, dessen Elfmeter Kobel entscheidend hielt, sei nicht unter den angeschauten Schützen gewesen, verriet er.

Anzeige
Anzeige

Kobel mit Understatement: "Rede nicht gerne über mich selber"

Der Matchwinner, der mit einigen Paraden schon in den 120 Minuten geglänzt hatte, zeigte sich bescheiden. "Ich rede nicht gerne über mich selber", sagte Kobel, "deswegen will ich erstmal sagen, dass es ein schweres Spiel war und unsere Elfmeterschützen einen extrem guten Job gemacht haben."

Alles in allem sei es "ein sehr geiler Abend" gewesen, nicht nur wegen des Erfolges gegen einen leicht überlegenen Gegner.

"Es war die zweite Runde im Pokal, aber hat sich auf jeden Fall nach mehr angefühlt. Es war eine richtig geile Stimmung und dann macht so ein Spiel einfach Bock."

Anzeige
Beier
News

Abseits? BVB-Treffer sorgt für VAR-Diskussionen

  • 29.10.2025
  • 07:41 Uhr
FCA-Coach Sandro Wagner
News

Wagner unter Druck, aber "null komma null" verunsichert

  • 29.10.2025
  • 06:04 Uhr
Gefeierter Mann des Abends: Robert Glatzel
News

Glatzel: Von der Tribüne zum Pokalhelden

  • 29.10.2025
  • 05:38 Uhr
FC-Trainer Lukas Kwasniok
News

Kwasniok lobt Kompany: "Unglaubliche Qualität"

  • 29.10.2025
  • 05:38 Uhr
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
News

Bayern-Torhüter: Freund sieht "mehrere Optionen"

  • 29.10.2025
  • 05:38 Uhr
Kehrt er nochmal als Trainer zurück? Friedhelm Funkel
News

Funkel räumt Köln Chancen gegen Bayern ein

  • 29.10.2025
  • 05:37 Uhr
Aufatmen bei Eugen Polanski
News

Polanski nach erstem Sieg: "Bin extrem erleichtert"

  • 29.10.2025
  • 05:36 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal heute live: Spiele, Termine, Klubs, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Ansetzungen der 2. Runde

  • 28.10.2025
  • 23:40 Uhr
Laufduell am Millerntor
News

Im Elfmeterkrimi: St. Pauli wirft Hoffenheim aus dem Pokal

  • 28.10.2025
  • 23:38 Uhr
Kobel
News

BVB-Noten: Kobel wird zum Held, Duo fällt deutlich ab

  • 28.10.2025
  • 22:38 Uhr