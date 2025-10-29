Anzeige
2. Runde im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

DFB-Pokal: FC Bayern dreht Partie gegen mutige Kölner - Doppelpack von Harry Kane

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 23:10 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München überwindet den Fluch der zweiten Runde und zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Nach einer holprigen Anfangsphase drehten die Bayern auf und ließen dem 1. FC Köln keine Chance.

Bayern München träumt weiter von seiner Rückkehr zum Sehnsuchtsort Berlin. In der zuletzt regelmäßig tückischen zweiten Runde des DFB-Pokals setzte sich der Rekordsieger auch dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Harry Kane mit 4:1 (2:1) beim aufmüpfigen 1. FC Köln durch. Das Team von Vincent Kompany hat den ersten Pokalsieg seit 2020 damit fest im Blick.

Nach der Kölner Führung durch Stürmer Ragnar Ache (31.) hatte zwischenzeitlich das vierte Zweitrunden-Aus der Bayern in fünf Jahren gedroht. Doch noch in der kniffligen ersten Halbzeit brachten Luis Díaz (36.) und Harry Kane (38.) den 20-maligen Titelträger auf Kurs.

Dabei profitierten die Bayern auch vom nicht eingesetzten Videobeweis. Díaz hatte beim Ausgleich einen Meter im Abseits gestanden. Nach der Pause räumten Kane (64.) und Michael Olise (72.) alle Zweifel am Weiterkommen aus.

Für die bislang makellosen Bayern war es seit Saisonbeginn der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt.

"Sehr viel Hunger auf diesen Pokal" habe sein Team, hatte Kompany angekündigt. Den Titelwunsch "haben nicht nur die Fans, er wird bei uns gelebt", betonte er.

1. FC Köln fordert FC Bayern früh – Urbig kann Rückstand zunächst verhindern

Auch Kölns Trainer Lukas Kwasniok erkannte: "Sie wollen unbedingt das Triple holen." Gegen die Bayern sei es "immer schwierig", aktuell jedoch "so gut wie unmöglich", prophezeite der 44-Jährige und forderte daher "Eier in der Buxe".

Den nötigen Mut stellte der Außenseiter schnell unter Beweis und erzwang einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Vor allem nach Standards wurde Köln gefährlich.

Die Versuche von Isak Johannesson (11.) und Ache (16.) entschärfte Jonas Urbig, der im Januar von Köln nach München gewechselt war, noch. Als Ache nach einer weiteren Ecke von Johannesson am höchsten stieg, konnte Urbig den Rückstand nicht mehr verhindern.

Und Bayern? Die Gäste ließen ihr dominantes Auftreten und effiziente Abschlüsse zunächst vermissen. Díaz scheiterte zweimal an FC-Pokaltorhüter Ron-Robert Zieler (8./19.), Kane fehlte die Präzision im Kopfballspiel (19./21.).

Anzeige
Anzeige

Harry Kane und Michael Olise sorgen für Entscheidung gegen Köln

Es half: die übersehene Abseitsstellung von Díaz, der einen Abpraller aus kurzer Distanz ins Tor schob. Nur kurz darauf sorgte Kane mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung für den Stimmungskiller vor 50.000 Fans im Müngersdorfer Stadion.

Nach dem Wiederanpfiff war Bayern um mehr Kontrolle bemüht, was erst mit Verspätung gelang. Kane köpfte nach einer Ecke von Joshua Kimmich das vorentscheidende 3:1, Olise knipste aus kurzer Distanz nach uneigennütziger Vorlage von Díaz. Zuvor hatte Köln noch seine Chance gewittert.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

