DFB-Pokal: FC Bayern dreht Partie gegen mutige Kölner - Doppelpack von Harry Kane

Der FC Bayern München überwindet den Fluch der zweiten Runde und zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Nach einer holprigen Anfangsphase drehten die Bayern auf und ließen dem 1. FC Köln keine Chance.

Bayern München träumt weiter von seiner Rückkehr zum Sehnsuchtsort Berlin. In der zuletzt regelmäßig tückischen zweiten Runde des DFB-Pokals setzte sich der Rekordsieger auch dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Harry Kane mit 4:1 (2:1) beim aufmüpfigen 1. FC Köln durch. Das Team von Vincent Kompany hat den ersten Pokalsieg seit 2020 damit fest im Blick.

Nach der Kölner Führung durch Stürmer Ragnar Ache (31.) hatte zwischenzeitlich das vierte Zweitrunden-Aus der Bayern in fünf Jahren gedroht. Doch noch in der kniffligen ersten Halbzeit brachten Luis Díaz (36.) und Harry Kane (38.) den 20-maligen Titelträger auf Kurs.

Dabei profitierten die Bayern auch vom nicht eingesetzten Videobeweis. Díaz hatte beim Ausgleich einen Meter im Abseits gestanden. Nach der Pause räumten Kane (64.) und Michael Olise (72.) alle Zweifel am Weiterkommen aus.

Für die bislang makellosen Bayern war es seit Saisonbeginn der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt.

"Sehr viel Hunger auf diesen Pokal" habe sein Team, hatte Kompany angekündigt. Den Titelwunsch "haben nicht nur die Fans, er wird bei uns gelebt", betonte er.