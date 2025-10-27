Anzeige

Anzeige

Anzeige

Verhindern will das Jonas Urbig. Der Torhüter, der im Januar 2025 vom 1. FC Köln zum FC Bayern wechselte, wird im Tor stehen. Der 22-Jährige ersetzt Manuel Neuer. Der Stammkeeper sitzt weiter eine Rotsperre aus der letzten Spielzeit ab. Damals wurde der 39-Jährige beim 0:1 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen mit Rot vom Platz gestellt.

Anzeige

+++ Update: 29.10., 22.40 Uhr: FC Bayern dreht nach Anfangsschwierigkeiten auf und zieht ins Achtelfinale ein +++ Der FC Bayern sichert sich schließlich einen souveränen Sieg in Köln. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Münchner komplett die Kontrolle und bauten ihren Vorsprung zum 4:1-Endstand aus. Für Vincent Kompany und sein Team ist damit die "verfluchte" zweite Runde überstanden – der Rekordmeister steht im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update: 29.10., 21.35 Uhr: FC Bayern dreht erste Halbzeit nach frühem Rückstand +++ Der FC Köln geht früh in Führung, doch die Münchner antworten eindrucksvoll mit einem Doppelschlag, darunter ein sehenswertes Tor von Kane. Für Diskussionen sorgt Diaz’ Ausgleich, der wegen Abseits eigentlich nicht hätte zählen dürfen.

+++ Update: 29.10., 19.35 Uhr: Die Aufstellungen vom FC Bayern und 1. FC Köln +++ FC Bayern: Urbig - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Diaz - Kane 1. FC Köln: Zieler - Schmied, Martel, Lund - Sebulonsen, Krauß, Johannesson, Kaminski - Bülter, Ache, El Mala

Anzeige

1. FC Köln vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal? Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern

Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

Datum: 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

Anzeige

2. Runde im DFB-Pokal: Läuft Köln vs. Bayern heute im Free-TV? Ja! Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

DFB-Pokal heute im Livestream: Köln gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Anzeige

1. FC Köln - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Anzeige

Bayern zu Gast in Köln heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 2. Runde im DFB-Pokal? Einen Liveticker zu 1. FC Köln gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

1. FC Köln vs. FC Bayern heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern

Datum und Uhrzeit: 29. Oktober 2025; 20:45 Uhr

Trainer: Lukas Kwasniok (1. FC Köln), Vincent Kompany (FC Bayern)

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV

Liveticker: ran.de Auch interessant: FC Bayern München: Sportpark Unterhaching als zusätzliches Stadion? Was es kosten und wer dort spielen soll