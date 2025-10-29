Anzeige
DFB-Pokal

DFB-Pokal: FC Bayern München zeigt in Köln, warum er eine Spitzenmannschaft ist - Kommentar

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 23:53 Uhr
  • Justin Kraft

Der FC Bayern München hat in Köln viel Dusel - zeigt aber auch, warum er eine Spitzenmannschaft ist. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Es ist gar nicht so lange her, da diskutierte man in Deutschland darüber, ob der FC Bayern eine Spitzenmannschaft ist. Und selbst unter den Spielern war man sich alles andere als sicher.

"Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft sind", sagte Joshua Kimmich vor fast genau neun Monaten. Damals verloren die Münchner mit 0:3 bei Feyenoord Rotterdam in der Champions League.

Heute allerdings würde wohl kaum jemand in Frage stellen, ob die Bayern eine Spitzenmannschaft sind. Beim 1. FC Köln hat das Team von Vincent Kompany im 14. Pflichtspiel zum 14. Mal gewonnen. Wieder deutlich.

Mit 4:1 zog der FCB ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Mit Geschmäckle – so werden es zumindest einige in den kommenden Stunden und Tagen darstellen. Und der Ärger ist aus Sicht der Kölner nachvollziehbar.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Dort wird man sich fragen, was wohl gewesen wäre, wenn dieser Ausgleich von einem VAR einkassiert worden wäre. Wenn man die Führung in die Pause gerettet hätte.

Anzeige

FC Bayern zeigt eine Reaktion in Köln

Eine seriöse Antwort darauf gibt es nicht. Schaut man sich aber an, wie die Bayern in der zweiten Halbzeit auf ihren schwächeren ersten Durchgang reagiert haben, liegt der Schluss nahe, dass sie auch unter diesen Umständen in der Lage gewesen wären, die Partie zu drehen.

Sicher ist, dass viele der kommenden Gegner sich die erste Halbzeit nochmal genauer anschauen werden. Die Bayern präsentierten sich verwundbar, hektisch, ließen sich vom variablen, aggressiven und teils mannorientierten Pressing der Kölner nahezu überrumpeln.

Spätestens mit der Führung der Domstädter sah vieles nach einem sehr langen Abend für den FCB aus. Nach einem Spiel, das sie in den vergangenen Jahren schon oft verloren oder zumindest nicht gewonnen haben.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Der FC Bayern ist eine Spitzenmannschaft

Diesmal aber nicht. Und gerade weil die Reaktion in der zweiten Halbzeit so stark war und weil die Bayern diese Partie am Ende deutlich gewonnen haben, obwohl sie nicht ihren besten Tag erwischt haben, ist der Sieg deutlich mehr wert als manch anderer.

Es hätte ein Abend sein können, der den hervorragenden Saisonstart in den Schatten gestellt hätte. Was wäre los gewesen, wenn der FCB in Köln ausgeschieden wäre? Wenn der Pokaltraum wieder so früh geplatzt wäre?

All das Lob der letzten Wochen wäre nicht mehr viel wert gewesen. Der erste Titel wäre weg gewesen. Vielleicht wäre auch wieder die Frage gestellt worden, ob dieser FC Bayern eine echte Spitzenmannschaft ist.

Dass sie im Moment eine sind, zeigt sich aber daran, dass sie das nicht zulassen. Auch ein solches Spiel gewinnen sie letztlich doch souverän und deutlich. Vielleicht ist das sogar die größte Qualität einer echten Spitzenmannschaft: Siege einfahren, wenn es nicht läuft und einiges gegen sie spricht.

Fußball: News und Videos
Luis Diaz (FC Bayern Muenchen) Tor zum 1:1 waehrend des Spiels der 2. Runde im DFB-Pokal zwischen 1. FC Köln und FC Bayern München im Rhein-Energie-Stadion am 29. October 2025 in Köln, Deutschland....
News

"Nervt mich brutal": Kölner Ärger über irreguläres Bayern-Tor

  • 30.10.2025
  • 00:10 Uhr
1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round Two
News

Bayern-Noten: Kane wie im Ballett, Urbig überzeugt

  • 29.10.2025
  • 23:52 Uhr
Mal wieder erfolgreich: Harry Kane
News

Abseits-Tor, Kane, Start-Rekord: Bayern siegt in Köln

  • 29.10.2025
  • 23:52 Uhr
imago images 1068464350
News

S04-Debakel in Darmstadt - Leverkusen duselt sich weiter

  • 29.10.2025
  • 23:52 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal heute live: Spiele, Termine, Klubs, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Partien der 2. Runde

  • 29.10.2025
  • 23:36 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 29.10.2025
  • 23:32 Uhr
Packendes Pokal-Duell in Köpenick
News

In der Verlängerung: Union besiegt Pokal-Schreck Bielefeld

  • 29.10.2025
  • 23:31 Uhr
FC BayernUpdate
News

Vertrag angepasst: Bayern-Star jetzt deutlich günstiger

  • 29.10.2025
  • 23:28 Uhr
Arne Slot muss Lösungen finden
News

League Cup: Liverpools B-Elf raus - Woltemade trifft erneut

  • 29.10.2025
  • 23:00 Uhr
Gatti (r.) sorgt für den zweiten Juve-Treffer
News

Tudor weg, Flaute vorbei: Juve meldet sich zurück

  • 29.10.2025
  • 22:47 Uhr
Fußball: Galerien
Cruzeiro v Fortaleza - Brasileirao 2025Update

BVB offenbar an zwei Südamerika-Talenten interessiert

  • Galerie
  • 28.10.2025
  • 14:49 Uhr
Mason GreenwoodUpdate

Lewy-Nachfolger: Barca wohl an Skandal-Kicker dran

  • Galerie
  • 27.10.2025
  • 23:02 Uhr
imago images 1067122156

Wertvollster Fußballer jedes Jahrgangs - vier Bayern dabei

  • Galerie
  • 27.10.2025
  • 23:01 Uhr
Victor Boniface als FreistoßschützeUpdate

Freistoßschütze Boniface amüsiert Leverkusen-Stars

  • Galerie
  • 25.10.2025
  • 14:35 Uhr
RB Leipzig - Hamburg Bundesliga Leipzig, 18.10.2025, Red Bull Arena, Fußball, 1.Bundesliga, 7.Spieltag , RB Leipzig vs. Hamburger SV, Im Bild: Verabschiedung des langjährigen RBL Spielers Yussuf Po...

Poulsen in Leipzig: Riesige Choreo für Klub-Legende

  • Galerie
  • 18.10.2025
  • 19:19 Uhr
Kees van Wonderen

Wer übernimmt Schalke: Gelingt der Neu-Anfang?

  • Galerie
  • 15.10.2025
  • 18:53 Uhr
Katar fährt zur WMUpdate

WM 2026: Katar erstmals sportlich qualifiziert

  • Galerie
  • 15.10.2025
  • 00:03 Uhr
Deutsche Fußball-Hall of Fame erhält Zuwachs

Schweini aufgenommen! Die Hall of Fame des deutschen Fußballs

  • Galerie
  • 06.10.2025
  • 22:41 Uhr
Polanski bedankt sich bei den mitgereisten Fans

Nach Debakel-Halbzeit: Polanski bekommt Gnadenfrist

  • Galerie
  • 03.10.2025
  • 20:59 Uhr
Brandt Werner Upamecano

Fünf Bayern: Diese BL-Stars sind 2026 ablösefrei

  • Galerie
  • 01.10.2025
  • 19:27 Uhr