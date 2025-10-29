Der FC Bayern München hat in Köln viel Dusel - zeigt aber auch, warum er eine Spitzenmannschaft ist. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Es ist gar nicht so lange her, da diskutierte man in Deutschland darüber, ob der FC Bayern eine Spitzenmannschaft ist. Und selbst unter den Spielern war man sich alles andere als sicher. "Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft sind", sagte Joshua Kimmich vor fast genau neun Monaten. Damals verloren die Münchner mit 0:3 bei Feyenoord Rotterdam in der Champions League. Heute allerdings würde wohl kaum jemand in Frage stellen, ob die Bayern eine Spitzenmannschaft sind. Beim 1. FC Köln hat das Team von Vincent Kompany im 14. Pflichtspiel zum 14. Mal gewonnen. Wieder deutlich. Mit 4:1 zog der FCB ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Mit Geschmäckle – so werden es zumindest einige in den kommenden Stunden und Tagen darstellen. Und der Ärger ist aus Sicht der Kölner nachvollziehbar.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Dort wird man sich fragen, was wohl gewesen wäre, wenn dieser Ausgleich von einem VAR einkassiert worden wäre. Wenn man die Führung in die Pause gerettet hätte.

Anzeige

FC Bayern zeigt eine Reaktion in Köln Eine seriöse Antwort darauf gibt es nicht. Schaut man sich aber an, wie die Bayern in der zweiten Halbzeit auf ihren schwächeren ersten Durchgang reagiert haben, liegt der Schluss nahe, dass sie auch unter diesen Umständen in der Lage gewesen wären, die Partie zu drehen. Sicher ist, dass viele der kommenden Gegner sich die erste Halbzeit nochmal genauer anschauen werden. Die Bayern präsentierten sich verwundbar, hektisch, ließen sich vom variablen, aggressiven und teils mannorientierten Pressing der Kölner nahezu überrumpeln. Spätestens mit der Führung der Domstädter sah vieles nach einem sehr langen Abend für den FCB aus. Nach einem Spiel, das sie in den vergangenen Jahren schon oft verloren oder zumindest nicht gewonnen haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen