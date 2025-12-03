- Anzeige -

FC Bayern: Goretzka unter Druck vor WM - Kompany beschwört Konkurrenzkampf

Bayern mit frühem Vorteil – Union stört mutig und presst hoch Die Münchner, die seit dem 20. und bislang letzten Pokalsieg in der Corona-Saison 2019/20 zuvor nur ein einziges Mal das Viertelfinale (2022/23) erreicht hatten, waren nach dem Ende der imposanten Siegesserie am 8. November in Berlin vor Union gewarnt. Damals verhinderte Kane in der Nachspielzeit die erste Saisonpleite (2:2). Auch beim schnellen Wiedersehen versteckte sich Union zunächst nicht. Mit frühem Pressing störten die Berliner das Aufbauspiel des FC Bayern, der ungewollt häufig Torhüter Manuel Neuer als Anspielstation einbinden musste. Bis auf einen zu harmlosen Abschluss von Michael Olise nach einer halben Minute fanden die Münchner offensiv zunächst kaum statt. Unions Angreifer Ansah, der zuvor an Neuer gescheitert war, stellte die Weichen für die Gäste dann aber früh auf Sieg. Nach einem Eckball von Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich lenkte Ansah den Ball mit dem Oberschenkel ins eigene Tor. Die Münchner hatten nun mehr Spielanteile, blieben im letzten Drittel aber zu harmlos. Für große Gefahr sorgten dagegen die Münchner Standards: Der zweite Treffer - Kanes fünfter im Wettbewerb - war fast eine Kopie des Führungstores.

