DFB-Pokal 2025/26: Die Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

Der DFB-Pokal nähert sich seiner heißen Phase. Nach den packenden Achtelfinal-Duellen richtet sich der Blick nun bereits auf die Runde der letzten Acht.

Die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals geht am Sonntagabend über die Bühne. Welche Teams sind qualifiziert? Wer überträgt die Ziehung der Teams im Free-TV und Livestream? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Auf Joyn kannst du die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals kostenlos und live im Stream verfolgen.

Im Kracher-Duell am Dienstagabend konnte sich Bayer 04 Leverkusen knapp mit 1:0 in Dortmund durchsetzen und sich für die jüngste Bundesliga-Pleite revanchieren. Zudem hat RB Leipzig mit einem souveränen 3:1-Sieg Magdeburg aus dem Rennen genommen.

Hertha darf nach einem überragenden 6:1 gegen Kaiserslautern vom Heim-Finale träumen und auch der FC.St Pauli ist nach einem 2:1 in Gladbach noch vertreten.

ran gibt euch alle Informationen zur Übertragung der Pokal-Auslosung mit.