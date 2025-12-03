Die Bayern ringen Union in einem harten Pokalfight nieder und stehen nach einem knappen Sieg im Viertelfinale. ran hat die Einzelkritik und die Noten für die Bayern-Stars. Von Tobias Wiltschek Der FC Bayern München steht im Viertelfinale des DFB-Pokals, hat dafür bei Union Berlin aber hart kämpfen müssen. Nach zwei Eigentoren der Berliner, einem Treffer von Harry Kane und einem verwandelten Elfmeter von Leopold Querfeld stand es zur Pause 3:1 für die Gäste.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Nach dem Seitenwechsel aber sorgte ein erneutes Elfmetertor von Querfeld noch einmal für Spannung. Am Ende setzten sich die Bayern mit 3:2 durch. Schiri-Ärger! Netz tobt bei Union vs. Bayern ran zeigt die Noten und Einzelkritik der Bayern-Stars.

- Anzeige -

Manuel Neuer Im Bundesliga-Spiel vor einigen Wochen noch mit einem krassen Aussetzer, nun die Sicherheit in Person. Zeigt sich unbeeindruckt von den Diskussionen um seine Person. Bei den Elfmetertoren hat er keine Chance, bewahrt sein Team in der zweiten Halbzeit mit ein paar starken Szenen vor dem Ausgleich. ran-Note: 2

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Konrad Laimer Wird auch gegen Union wieder auf der rechten Abwehrseite eingesetzt. Ist bei der ersten gefährlichen Aktion der Gastgeber zur Stelle und blockt den Schuss von Rothe. Ansonsten auch immer wieder am Angriffsspiel beteiligt, vor allem im Zusammenspiel mit Karl. Wird in der Schlussphase von Ito ersetzt. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Beweist auch gegen Union, dass er sich trotz der Diskussionen um seine Zukunft zumindest größtenteils auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Sicher in der Defensive, mit ein paar gescheiten Pässen ins letzte Drittel. Handelt sich kurz vor Schluss noch Gelb für ein taktisches Foul ein. ran-Note: 3

- Anzeige -

Jonathan Tah Lässt sich zunächst von den Pfiffen der Union-Fans bei jedem Ballkontakt nicht beeindrucken. Ist dann aber für einen Augenblick unkonzentriert und macht die Partie durch sein Handspiel im Strafraum kurz vor der Pause zumindest etwas spannend. ran-Note: 3

- Anzeige -

Josip Stanisic Spielt auf seiner zuletzt angestammten Position links hinten. Ist offensiv nicht ganz so auffällig wie Laimer und nicht immer sattelfest. Verliert kurz vor der Pause das Kopfballduell mit Diogo Leite, der das Tor nur knapp verfehlt. ran-Note: 3

- Anzeige -

BVB und Bayern interessiert? Said El Mala bezieht Stellung

- Anzeige -

Joshua Kimmich Spielt zwar nicht komplett fehlerfrei, ist aber am Erfolg entscheidend beteiligt. Sein früher Ballverlust führt zum ersten Abschluss von Union. Kurze Zeit später aber mit seiner Ecke, die zum Eigentor führt, entscheidend an der Führung beteiligt. Auch das Kopfballtor von Kane bereitet er so vor. ran-Note: 2

- Anzeige -

Aleksandar Pavlovic Spielt den offensiveren Part des Sechser-Gespanns solide und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Vor dem 1:0 mit einem leichten, aber nicht strafbaren Rempler gegen Rönnow. Humpelt kurz nach der Pause vom Feld und wird von Goretzka ersetzt. ran-Note: 3

Michael Olise Hat oft den Ball, geht immer wieder ins Dribbling. Nicht immer erfolgreich dabei. Wirkt manchmal, als ob er den zweiten vor dem ersten Schritt machen will. Dennoch ein konstanter Unruheherd, der mit seinem Freistoß das nächste Eigentor der Berliner vorbereitet. Verliert aber auch viele Bälle. Wird kurz vor Schluss von Kim ersetzt. ran-Note: 4

- Anzeige -

- Anzeige -

Lennart Karl Erhält auch im Pokal erst einmal den Vorzug vor dem leicht erkälteten Gnabry. Von Beginn an auf Betriebstemperatur. Glänzt mit Tempodribblings genauso wie mit blitzgescheiten Pässen und tunnelt auch noch Gegenspieler Querfeld. Die Krönung in Form eines Tores bleibt ihm verwehrt. Macht in der 73. Minute Platz für Gnabry. ran-Note: 2

Luis Diaz Gelingt diesmal kein Wundertor wie noch im Bundesliga-Aufeinandertreffen. Auch sonst offensiv nicht so auffällig wie zuletzt, auch weil ihn seine Mitspieler nur selten in Szene setzen. Erst als Gnabry kommt, wird er gefährlicher. ran-Note: 4

- Anzeige -

Harry Kane Macht auch im Pokalspiel sein Tor, sorgt aber auch unfreiwillig wieder für Hoffnung bei Union, weil er mit einem Foul im Kopfballduell im eigenen Strafraum den zweiten Elfmeter für die Eisernen verursacht. ran-Note: 3

- Anzeige -

FC Bayern - Eberl verteidigt sich nach Neuer-Aussage

Leon Goretzka (ab 49. Minute) Kommt kurz nach Wiederbeginn für den angeschlagenen Pavlovic und ist zunächst häufiger mit Abwehraufgaben beschäftigt, als ihm lieb sein dürfte. Tritt offensiv kaum in Erscheinung und ist hinten anfällig. ran-Note: 4

Serge Gnabry (ab 73. Minute) Kommt für Karl ins Spiel und hat sofort Einfluss auf die Offensiv-Aktionen der Bayern. Bereitet eine Großchance von Luis Diaz vor. ran-Note: 2

Min-jae Kim (ab 86. Minute) Kommt noch für ein paar Minute für Olise ins Spiel. ran-Note: keine Benotung