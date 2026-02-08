- Anzeige -
DFB-Pokal: FC Bayern München vs. RB Leipzig vor Absage? Entscheidung gefallen

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 15:35 Uhr
  • ran.de/SID

Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig steht aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Am kommenden Mittwoch empfängt der FC Bayern im DFB-Pokal eigentlich RB Leipzig (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Zuletzt stand die Partie wegen eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr auf der Kippe.

Laut "Bild" steht nun fest: Die Partie soll wie geplant stattfinden.

Für Mitwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen.

Da in der Regel rund die Hälfte der 75.000 Fans aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Allianz Arena kommen, ist ein funktionierender Nahverkehr für die Partie unerlässlich.

Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen konnte nach dem 5:1-Sieg der Bayern in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag eine Verlegung der Partie nicht ausschließen.

Allianz Arena: Busse statt U-Bahn?

"Wir haben die Entscheidung noch nicht gefällt. Wenn wir glauben, dass das Spiel durchführbar ist, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir es natürlich durchführen, weil die Ersatzmöglichkeiten auch sehr überschaubar sind", erklärte der CEO. Nun steht fest: Das Spiel findet statt!

Die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) hat gemeinsam mit dem FC Bayern ein Konzept erarbeitet wie große Teile der Fans auch ohne die U-Bahn nach Fröttmaning gelangen könnten. So wurde unter anderem über eine eingeschränkte Anbindung an den Busverkehr diskutiert.

Fans in München sollten sich dennoch auf eine deutlich längere Anfahrtszeit einstellen.

