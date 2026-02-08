DFB-Pokal: FC Bayern München vs. RB Leipzig vor Absage? Entscheidung gefallen

Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig steht aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Am kommenden Mittwoch empfängt der FC Bayern im DFB-Pokal eigentlich RB Leipzig (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Zuletzt stand die Partie wegen eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr auf der Kippe.

Laut "Bild" steht nun fest: Die Partie soll wie geplant stattfinden.

Für Mitwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik unter anderem in München aufgerufen.

Da in der Regel rund die Hälfte der 75.000 Fans aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Allianz Arena kommen, ist ein funktionierender Nahverkehr für die Partie unerlässlich.

Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen konnte nach dem 5:1-Sieg der Bayern in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag eine Verlegung der Partie nicht ausschließen.