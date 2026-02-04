- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal live auf joyn

DFB-Pokal - VfB Stuttgart im Halbfinale: Arbeitssieg in Kieler Kältekammer

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 22:50 Uhr
  • SID

Der VfB Stuttgart hat weiter Kurs auf eine erfolgreiche Titelverteidigung im DFB-Pokal genommen.

Der Tabellenvierte der Bundesliga, der VfB Stuttgart, setzte sich in der Kältekammer im hohen Norden bei Zweitligist Holstein Kiel 3:0 (0:0) durch und steht erneut im Halbfinale.

Auch die schwierigen Bedingungen mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt brachten die formstarken Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß letztlich nicht aus dem Tritt.

Nationalstürmer Undav (56.), Chris Führich (90.) und der Ex-Kieler Atakan Karazor (90.+2) trafen für den VfB, der damit in den vergangenen vier Jahren dreimal mindestens die Vorschlussrunde erreicht hat.

- Anzeige -
- Anzeige -

VfB vor Pokalschreck Kiel gewarnt

Letzte Saison gelang den Stuttgartern der vierte Pokaltriumph - auch 2026 peilen sie weiter das Finale am 23. Mai im Berliner Olympiastadion an.

- Anzeige -
- Anzeige -

Pep Guardiola schockt Influencerin mit genialer Selbstimitation

Der Pokalschreck aus Kiel verpasste es dagegen, den dritten Bundesligisten in dieser Spielzeit auszuschalten. Über den VfL Wolfsburg und Hamburger SV hatte sich das Team von Trainer Marcel Rapp ins Viertelfinale vorgekämpft und wollte dem Favoriten nun vor den eigenen Fans ein Bein stellen. Doch das gelang trotz einer vielversprechenden Anfangsphase nicht.

Bayer Leverkusen hatte am Dienstagabend vorgelegt und mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli das erste Halbfinal-Ticket gebucht, der zuletzt so konstante VfB wollte folgen. Doch Hoeneß' Team war vor Kiel gewarnt, das 2021 sogar den FC Bayern im Schneegestöber sensationell besiegt hatte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Zweitligist mit engagiertem Beginn

Hoeneß nahm zwei Wechsel im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen den SC Freiburg vor und rotierte damit deutlich weniger als die Kieler, die nach der ärgerlichen 1:2-Pleite gegen die SpVgg Greuther Fürth fünf Positionen neu besetzten.

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

Die Anfangsminuten dominierten die Gäste, doch zwingend wurden die Kieler, die bei Kontern durch Adrián Kaprálik (8., 15.) und Andu Kelati (11.) gleich mehrfach gefährlich vor dem Tor von Keeper Alexander Nübel auftauchten.

Stuttgart bremste den Kieler Schwung mit viel Ballbesitz und brachte Undav (25.) für einen Kopfball erstmals in Position.

- Anzeige -

Stuttgarts Geduld wird belohnt

Danach bedrängten die Gäste, die bei ihren Bemühung auf schnelles Kurzpassspiel setzten, weiter das Holstein-Tor. Die Drangphase ebbte aber auch schnell wieder ab, bis zum Halbzeitpfiff fehlte die Durchschlagskraft.

Stuttgart blieb zu Beginn des zweiten Durchgangs geduldig - und wurde nach einem Freistoß belohnt. Danach war der Bundesligist bemüht, den Außenseiter von seinem eigenen Tor fernzuhalten.

Eldin Jakupovic hatte nach einem Fehler im Spielaufbau die beste Gelegenheit auf den Ausgleich (80.), ehe Führich nach einem Konter und Karazor im Fallen für die Entscheidung sorgten.

News und Videos zum DFB-Pokal
Deniz Undav zählt nach
News

DFB-Pokal heute live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - Ergebnis 0:3

  • 04.02.2026
  • 22:42 Uhr
Stuttgart, Fußball Europa League , VfB Stuttgart vs. BSC Young Boys Bern , v.. Torschütze Deniz Undav (VfB) jubelt über sein Tor zum 1:0 mit Maximilian Mittelstädt *** Stuttgart, Soccer Europa Leag...
News

Hildebrand vor Kiel vs. Stuttgart: "Die werden richtig Bock haben"

  • 04.02.2026
  • 19:15 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 04.02.2026
  • 08:38 Uhr
Robert Andrich jubelt mit Torschütze Patrik Schick
News

Andrich träumt von der Rückkehr nach Berlin

  • 04.02.2026
  • 05:32 Uhr
Leverkusen St. Pauli
News

DFB-Pokal live: Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker - Endstand: 3:0

  • 03.02.2026
  • 23:41 Uhr
imago images 1072046627
News

Sieg gegen St. Pauli: Leverkusen mit Halbfinal-Hattrick

  • 03.02.2026
  • 22:49 Uhr
Marcel Rapp will Kiel ins Halbfinale führen
News

Trotz Eiseskälte: Kiel heiß auf Überraschung gegen VfB

  • 03.02.2026
  • 12:37 Uhr
Rechnet sich was aus: Sebastian Hoeneß
News

Hoeneß fordert "größtmöglichen Respekt" vor Kiel

  • 03.02.2026
  • 10:36 Uhr
Maza fehlte bereits in Frankfurt
News

Maza fehlt Bayer - Hjulmand mit Titelhoffnungen

  • 02.02.2026
  • 13:58 Uhr
St. Paulis Trainer Alexander Blessin
News

Blessin hofft auf Pokal: "Willkommene Ablenkung"

  • 01.02.2026
  • 06:37 Uhr