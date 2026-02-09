- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Pokal live auf Joyn

DFB-Pokal live: Hertha BSC vs. SC Freiburg im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

  • Veröffentlicht: 09.02.2026
  • 12:40 Uhr
  • ran.de

Im Viertelfinale des DFB-Pokal trifft Hertha BSC zuhause auf den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Ticker.

Bundesligist SC Freiburg muss im Viertelfinale des DFB-Pokal auswärts beim ambitionierten Zweitligisten Hertha BSC antreten.

Damit spielen die Breisgauer schon mal im Viertelfinale exakt in jenem Stadion, von dem alle Teilnehmer an diesem Wettbewerb träumen. Immerhin findet im Mai im Olympiastadion in Berlin das Endspiel um den DFB-Pokal statt.

Die Generalprobe für diesen Pokal-Auftritt in Berlin haben die Freiburger zuletzt schon einmal positiv gestalten können. In der Bundesliga gab es einen 1:0-Heimsieg über Werder Bremen.

Doch auch die Berlin holten sich zuletzt in der 2. Bundesliga vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal nochmal Selbstvertrauen durch einen 3:0-Auswärtssieg bei der SV Elversberg.

ran.de zeigt euch alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Match im DFB-Pokal.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hertha BSC gegen SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Hertha BSC vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Viertelfinale
  • Datum: 10. Februar 2026
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)
- Anzeige -
- Anzeige -

Viertelfinale im DFB-Pokal: Läuft Hertha BSC vs. Freiburg live im Free-TV?

Nein! Das Spiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Hertha BSC - SC Freiburg live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

Hertha - Freiburg live: Wo läuft der DFB-Pokal im Livestream?

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Viertelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Freiburg zu Gast in Berlin live: Wo gibt's einen Ticker zum Viertelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Hertha BSC gegen Freiburg gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Hertha BSC vs. SC Freiburg live: Alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Hertha BSC vs. SC Freiburg
  • Datum und Uhrzeit: 10. Februar 2026; 20:45 Uhr
  • Trainer: Stefan Leitl (Hertha BSC), Julian Schuster (SC Freiburg)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
- Anzeige -
DFB-Pokal
03.02.2026
20:45
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
3:0
Beendet
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
04.02.2026
20:45
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
0:3
Beendet
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
10.02.2026
20:45
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
11.02.2026
20:45
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
-:-
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
News und Videos zum DFB-Pokal
imago images 1071860050
News

Bayern vs. Leipzig: Heute Entscheidung über Pokal-Absage

  • 09.02.2026
  • 12:56 Uhr
ACHTUNG FOTOMONTAGE: Trainer Vincent KOMPANY (Bayern Muenchen) trifft im Viertelfinale auf Trainer Ole WERNER (Leipzig). Vorschau Fussball DFB Pokal , Viertelfinale FC Bayern Muenchen - RB Leipzig ...
News

DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 09.02.2026
  • 11:37 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 07.02.2026
  • 10:51 Uhr
Stuttgarter Choreo beim Finale 2025
News

DFB-Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin

  • 05.02.2026
  • 11:05 Uhr
Deniz Undav (VfB Stuttgart) bejubelt seinen Treffer zum 0:1, DFB-Pokal, KSV Holstein Kiel v VfB Stuttgart, Holstein-Stadion am 04. February 2026 in Kiel, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner D...
News

Kommentar: Dieser Undav muss im DFB-Team gesetzt sein

  • 05.02.2026
  • 10:28 Uhr
Undav bejubelt seinen Treffer zum 1:0
News

Undav in Topform: Nagelsmann "darf auf ihn nicht verzichten"

  • 05.02.2026
  • 05:27 Uhr
VfB Stuttgart
News

VfB im Halbfinale: Arbeitssieg in Kieler Kältekammer

  • 04.02.2026
  • 22:50 Uhr
Deniz Undav zählt nach
News

DFB-Pokal heute live: Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - Ergebnis 0:3

  • 04.02.2026
  • 22:42 Uhr
Stuttgart, Fußball Europa League , VfB Stuttgart vs. BSC Young Boys Bern , v.. Torschütze Deniz Undav (VfB) jubelt über sein Tor zum 1:0 mit Maximilian Mittelstädt *** Stuttgart, Soccer Europa Leag...
News

Hildebrand vor Kiel vs. Stuttgart: "Die werden richtig Bock haben"

  • 04.02.2026
  • 19:15 Uhr
Robert Andrich jubelt mit Torschütze Patrik Schick
News

Andrich träumt von der Rückkehr nach Berlin

  • 04.02.2026
  • 05:32 Uhr