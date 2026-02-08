DFB-Pokal: FC Bayern München vs. RB Leipzig vor Absage? Entscheidung gefallen

Das Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig stand aufgrund eines Warnstreiks auf der Kippe. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger FC Bayern und RB Leipzig kann trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr wie geplant am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker) stattfinden. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt.

Aufgrund des Streiks wird die An- und Abreise der 75.000 Zuschauer zu einer besonderen Herausforderung.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG richte "einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17.30 Uhr bis Betriebsschluss U-Bahnen in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung fahren - die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet", hieß es in einer Mitteilung der Münchner.

Der Bus-Transfer ab der S-Bahn-Station Donnersberger Brücke werde ebenfalls aufgestockt, dazu fahren vom Parkplatz des FC Bayern Campus zusätzliche Busse.