Borussia Dortmund: DFB gibt Sperre für BVB-Star Jobe Bellingham bekannt

Borussia Dortmund muss in den kommenden zwei Bundesligaspielen auf Mittelfeldspieler Jobe Bellingham verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Engländer, der beim 1:1 (1:0) beim SC Freiburg am Sonntag eine Rote Karte gesehen hatte, mit einer entsprechenden Sperre.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig, Bellingham wird die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn) und bei Eintracht Frankfurt am 9. Januar verpassen.

Der 20-Jährige hatte in Freiburg nach einem riskanten Pass des Dortmunder Torhüters Gregor Kobel seinen Gegenspieler Philipp Treu gefoult und war von Schiedsrichter Felix Zwayer des Feldes verwiesen worden. In Unterzahl kassierte der BVB noch den Ausgleich.