DFB-Pokal: Halbfinal-Terminierung könnte wegen dem VfB Stuttgart schwierig werden

Die Ansetzung des Pokal-Halbfinals zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg könnte schwierig werden. Das hat gleich mehrere Gründe. von Tobias Wiltschek Eigentlich ist es eine positive Nachricht für den deutschen Fußball: Mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen, SC Freiburg und dem VfB Stuttgart sind alle vier Halbfinalisten im DFB-Pokal auch noch im Europapokal vertreten. Für die Ansetzung der beiden Halbfinalspiele könnte diese Erfolgsgeschichte aber zu einem schwer lösbaren Problem werden, was vor allem an den Stuttgartern liegt. FC Bayern München droht kurioses Szenario - viermal gegen denselben Gegner? Denn die Schwaben stehen nach dem klaren 4:1-Sieg in Hinspiel bei Celtic Glasgow so gut wie sicher im Achtelfinale der Europa League. Auch ein Einzug ins Viertelfinale ist nicht auszuschließen - und muss vom DFB bei der Ansetzung des Pokal-Halbfinals berücksichtigt werden. Hier fangen die Probleme an: Denn sollte der VfB das Viertelfinale erreichen, würde das am Donnerstag, den 16. April, ausgetragen werden.

VfB Stuttgart: Mögliches Europa-League-Duell sorgt für Probleme In diesem Fall ist eigentlich üblich, das folgende Bundesliga-Spiel auf einen Sonntag zu legen, damit zwischen beiden Spielen zwei Tage zur Erholung bleiben. Folglich würde der VfB das Pokal-Halbfinale gegen Freiburg dann erst am Mittwoch bestreiten, um wieder zwei Tage Erholungszeit zu haben. Das Problem dabei: Das Bundesliga-Spiel zwischen den beiden K.o.-Duellen bestreiten die Stuttgarter gegen die Bayern, die bekanntlich ebenfalls noch im DFB-Pokal dabei sind und im Halbfinale nach Leverkusen müssen. Sollte also das Bundesliga-Spiel am Sonntag stattfinden, hätte plötzlich der FC Bayern nur noch einen Tag Erholung vor dem Halbfinale. Denn ein Spiel müsste nach Plan am Dienstag ausgetragen werden. Der aber wäre sowohl für Stuttgart als auch für Bayern mit einer zu kurzen Regenerationsphase verbunden.

