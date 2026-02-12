Fussball
Halbfinale fix: Das bedeutet der DFB-Pokal für die Bundesliga-Tabelle
Die Halbfinalisten im DFB-Pokal erhöhen die Chance, dass die Bundesliga einen weiteren Startplatz für Europa erhält.
Mit dem 2:0-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig ist das Halbfinale im DFB-Pokal komplett. Neben dem Rekordmeister stehen auch der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg in der Runde der besten vier Teams. Diese Zusammensetzung des Semifinals hat dabei auch Auswirkungen auf das Europapokal-Rennen in der Bundesliga.
In der Regel erreichen die besten vier Teams die Champions League, der Tabellenfünfte und der Pokalsieger spielen in der Europa League und der Tabellensechste bekommt einen Startplatz in der Conference League.
Aber: Qualifiziert sich der spätere DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga für einen europäischen Wettbewerb, geht der damit freigewordene Platz in der Europa League zurück an die Liga. In der Folge dürften der Fünft- und Sechstplatzierte in der Europa League antreten, die Mannschaft auf Rang sieben würde den Platz in der Conference League einnehmen.
Bundesliga darf auf zusätzlichen Startplatz hoffen
Aktuell können mit den Bayern und dem VfB zwei Halbfinalisten fest mit einem Platz unter den Top 6 rechnen, die Werkself hat als Sechster ebenfalls gute Aussichten, sich über die Bundesliga für Europa zu qualifizieren.
Das bedeutet: Die Chance, dass am Ende der laufenden Saison sieben europäische Startplätze an die Bundesliga entfallen, ist enorm groß.
Übrigens: Es wäre auch möglich, dass sich der Tabellenachte für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Dafür müsste die Bundesliga aber einer der beiden besten europäischen Verbände in der laufenden Europapokal-Saison sein. Aktuell liegt Deutschland hinter den Engländern auf Platz zwei.
In diesem Fall würde auch der Fünfte noch in der Königslasse spielen und die weitere Verteilung der Startplätze sich entsprechend nach hinten verschieben.