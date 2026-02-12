Die Halbfinalisten im DFB-Pokal erhöhen die Chance, dass die Bundesliga einen weiteren Startplatz für Europa erhält.

Mit dem 2:0-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig ist das Halbfinale im DFB-Pokal komplett. Neben dem Rekordmeister stehen auch der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg in der Runde der besten vier Teams. Diese Zusammensetzung des Semifinals hat dabei auch Auswirkungen auf das Europapokal-Rennen in der Bundesliga.

In der Regel erreichen die besten vier Teams die Champions League, der Tabellenfünfte und der Pokalsieger spielen in der Europa League und der Tabellensechste bekommt einen Startplatz in der Conference League.

Aber: Qualifiziert sich der spätere DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga für einen europäischen Wettbewerb, geht der damit freigewordene Platz in der Europa League zurück an die Liga. In der Folge dürften der Fünft- und Sechstplatzierte in der Europa League antreten, die Mannschaft auf Rang sieben würde den Platz in der Conference League einnehmen.