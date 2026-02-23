Nachdem die Pokal-Auslosung den Bayern bereits ein Duell mit Bayer Leverkusen bescherte, könnte es am Freitag noch kurioser werden.

Von Tobias Wiltschek

Auf den FC Bayern könnte in den nächsten Wochen ein verrückter Spielplan zukommen.

Nachdem der Rekordmeister am 14. März schon in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen antritt, spielt er gut einen Monat später schon wieder gegen die Werkself. Denn die Auslosung im DFB-Pokal hat ergeben, dass beide Teams auch im Halbfinale am 21. oder 22. April gegeneinander ran müssen.

Doch damit nicht genug. Auch in der Champions League könnte es im Achtelfinale zum Duell der beiden letzten deutschen Meister kommen.

Sollte sich Leverkusen in der Playoff-Runde gegen Olympiakos Piräus durchsetzen, wonach es nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel aussieht, wäre einer von zwei möglichen Gegnern in der Runde der letzten 16 Bayern München.